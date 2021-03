Isola dei Famosi, Andrea Cerioli in Honduras come 'riserva': il ruolo dell'ex tronista di Uomini e Donne

Gossip TV

Andrea Cerioli attende di partecipare a L'Isola dei Famosi, ma potrebbe volerci più del previsto.

Quando è stato annunciato che Andrea Cerioli sarebbe partito per l’Honduras, come concorrente della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, le fan dell’ex tronista di Uomini e Donne hanno esultato sui social. Dopo diverse puntate, tuttavia, il Cerioli non è stato ancora introdotto ai naufraghi e la sua presenza rimane segreta. Ecco quando vedremo il bel bolognese alle prese con prove di squadra, la fame e le battute di pesca nei meri esotici.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli sbarcherà tra i naufraghi?

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha debuttato da pochi giorni, ma le polemiche si fanno già molto accese, soprattuto grazie ad Akash che si è scagliato contro Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Tra una querelle e l’altra, i fan del reality show di Canale5 attendono con ansia di vedere Andrea Cerioli alle prese con le difficoltà dell’isoletta dell’Honduras. La presenza dell’ex tronista di Uomini e Donne è ormai certa, confermata anche dalla compagna Arianna Cirrincione, che si è detta felice per lui ma anche molto gelosa nel vederlo interagire con le naufraghe.

Insomma, quando sarà previsto l’ingresso ufficiale di Andrea nel reality show condotto da Ilary Blasi? Se inizialmente si pensava che Cerioli fosse stato costretto ad aspettare per assecondare le dinamiche del programma, creando così un colpo di scena con il suo arrivo in elicottero, ora la situazione si fa più complicata.

Stando a quanto raccontato da Chi, infatti, Andrea si troverebbe già in Honduras ma dovrebbe attendere che uno dei naufraghi si ritiri per iniziare la sua avventura. “Il tronista di Uomini e Donne è partito per l’Honduras ed è stato annunciato nel cast de L’Isola dei Famosi. Ma al momento di lui si sono perse le tracce. In realtà Cerioli si trova davvero in Honduras. Per ora è in un resort ed è in stand-by come riserva”, si apprende dal magazine. Brutte notizie per i fan del bolognese che, comunque, potrebbe sempre essere inserito nel cast anche senza dover attendere che qualcuno lasci il programma.

