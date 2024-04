Isola dei Famosi, ancora una punizione per Pietro Fanelli: ecco cosa è successo!

Gossip TV

All'Isola dei Famosi, arriva un'altra punizione per il naufrago Pietro Fanelli. Che cosa è successo? Scopriamolo insieme!

Pietro Fanelli, naufrago di questa edizione de L'Isola dei Famosi, non vuole proprio saperne di stare sereno in Honduras. Il poeta anti-social, infatti, è di nuovo soggetto a un provvedimento, a causa di una trasgressione del regolamento del reality di Canale5.

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli di nuovo nei guai: arriva una nuova punizione per il naufrago

Dopo essersi addossato la colpa per il furto di cibo ai cameramen del reality e aver ricevuto una punizione dallo Spirito dell'Isola, Pietro Fanelli ha di nuovo violato il regolamento del programma. Nel primo caso, lo Spirito aveva deciso che per il furto di cibo avrebbe ricevuto solo la metà della razione di riso prevista per i naufraghi, quindi, solo 20gr invece di 40.

Questa volta invece cosa sarà successo? A Playa Segreta, il concorrente sembrava aver trovato un po' di serenità, dopo i primi turbolenti giorni in cui aveva addirittura minacciato di instaurare un'autarchia per contrastare le rigide regole del gruppo, con tanto di divisione dei compiti. Tuttavia, una nuova violazione del regolamento ha portato il naufrago a essere nuovamente punito.

La situazione era la seguente: Pietro Fanelli ha usato le pergamene che la produzione gli aveva fornito per scrivere le sue poese per alimentare il fuoco del campo naufraghi. Questa scelta, benché servisse al benessere del gruppo, è stata percepita dallo Spirito dell'Isola come una nuova violazione del regolamento. In un comunicato ufficiale, a Pietro è stata impartita una nuova punizione:

"Lo Spirito dell'Isola è deluso. Le pergamene erano state donate per alimentare la vena poetica, non per alimentare il fuoco. Cosa severamente vietata. Per punizione, dalla ricompensa promessa verranno tolti i due pomodori"

La reazione di Pietro Fanelli non si è fatta attendere: con noncuranza, il poeta ha ammesso che se la punizione non era poi così grave, ma che il suo gesto era stato compiuto per alimentare il fuoco e non era un segno di mancanza di rispetto verso l'Isola e le sue regole:

"Mi sono tenuto due fogli di carta e uno l'ho utilizzato per dare un'ultima speranza di fuoco e si è acceso. Incredibilmente sono riuscito a cucinare tutto il riso. Adesso ho la forza per scrivere. Se avessi preferito la poesia al mangiare in questo caso specifico, non sarei riuscito a scrivere e quindi non c'è nessun problema, ho fatto una buona scelta"

