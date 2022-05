Gossip TV

Dopo l'addio di Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi, anche l'attrice romana Licia Nunez, confinata da diverse settimane a Playa Sgamada, ha annunciato il suo ritiro dalla sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, anche Licia Nunez abbandona il reality: il motivo

La Nunez, come gli altri naufraghi dell'Isola, è stata informata del prolungamento del reality (che terminerà il 27 giugno prossimo) e, in seguito ad alcuni impegni lavorativi già presi, ha deciso di dire addio all'adventure game di Canale 5. Già da diversi giorni, l'attrice romana aveva espresso il suo desiderio di tonare in Italia, contenta del suo percorso e felice di essersi mostrata se stessa anche a discapito di qualche diatriba con i suoi compagni di viaggio. Licia era stata tra le candidate a tornare a Playa Rinovada, ma, a causa di non problema all'orecchio non potuto affrontare la prova e ha esortato Estefania a provare a rimettersi in gioco al posto suo. La modella argentina ha vinto la prova ed è tornata con il gruppo in Palapa mentre Licia non ha potuto fare altro che restare nell'Isola degli eliminati, in attesa di fare ritorno o dire addio al reality. In questo caso, dopo la comunicazione del prolungamento, è stata lei a decidere di lasciare il reality.

“Ilary sì la mia decisione è di lasciare - ha dichiarato la Nunez nel corso della puntata andata in onda ieri - Io ritorno in Italia, questa è la mia finale oggi. Sì è la mia scelta definitiva sono sicura, ho deciso di andare via purtroppo sono decisa. Sono felice di aver onorato il mio contratto che scadeva il 23 di maggio. Nella mia clip di presentazione avevo detto che il mio traguardo era di raggiungere la finale. Ecco, questa è la mia finale. Non sapendo del prolungamento ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare. Il lavoro va onorato ed è per questo che rientro. Non posso davvero spostare questi impegni che ho preso."

"Pensavo che tutto sarebbe finito a fine maggio e quindi ho accettato altre proposte. Questo è il motivo reale dico davvero. Voglio ringraziare tutti voi, Mediaset e soprattutto te, Nicola e Vladimir. – ha concluso la naufraga – Per me è stata una bellissima opportunità e sono davvero grata per questa avventura. E adesso saluto mia madre e tutti i miei amici che rivedrò presto”.

