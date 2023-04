Isola dei Famosi, Alvin rivela: "Meccanismi del reality completamente nuovi, Ilary Blasi? Abbiamo un rapporto singolare"

Gossip TV

L'inviato Alvin a ruota libera sulla nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

È tutto pronto per la prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera, lunedì 17 aprile 2023, su Canale 5. Nell'attesa, l'inviato Alvin ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha parlato del rapporto con la conduttrice Ilary Blasi e delle novità di questa stagione del reality show.

Alvin svela le novità della nuova edizione de L'Isola dei Famosi

Alvin è ormai il volto simbolo de L'Isola dei Famosi, che da quattro anni vive nelle vesti di inviato. Intervistato da Superguidatv, l'amato conduttore televisivo e radiofonico italiano ha svelato quali sono le emozioni alla vigilia della prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi:

È una sorta di déjà vu, dovuto dalla presenza qui negli altri anni, sembra di non aver mai lasciato questo posto. Un po’ come una grande e unica esperienza che ormai dura da più di un anno, perchè quest’anno supererò l’anno di permanenza in Honduras con tutte le edizioni, quindi questa è la prima emozione che ho. Per il resto cerco di affrontarla come se fosse sempre la mia prima volta, perché se no dai per scontato tante cose e non te le godi. Cerco quindi di adottare lo spirito del principiante. Anche perchè la realtà dei fatti dimostra che ogni isola è diversa. Cambia il cast, cambiano le dinamiche...

L’isola di rinnova ogni anno, e porta avanti dei grandi classici. C’è una sorta di connubio tra grandi classici e innovazione. Ci saranno situazioni specifiche relative ai giochi che saranno completamente nuove. Meccanismi del reality completamente nuovi. È entusiasmante riuscire a mettere insieme ogni anno anche cose nuove.

Alvin ha poi cercato di chiarire una volta per tutte il rapporto che lo lega a Ilary:

Io e Ilary ci conosciamo da oltre 20 anni abbiamo questo rapporto piuttosto singolare, ci siamo sempre presi in giro. Abbiamo avuto lo stesso manager sin da ragazzi, e ci ha sempre spronati a fare quello che poi è venuto fuori all’isola. Quando eravamo in giro, mi diceva sempre ‘dai mandiamo un messaggio a Ilary, la prendiamo un po’ in giro, e faceva la stessa cosa con Ilary. Franchino ha messo le basi che hanno fatto crescere il nostro rapporto. L’isola è un programma che offre lo spazio per far venir fuori queste dinamiche [...] Noi ci siamo conosciuti sul set di ‘Top of the pops’. Prima di partire per l’isola abbiamo fatto un servizio fotografico per il programma, e un’amica anche lavorava con noi all’epoca mi ha mandato un video di un classifica di ‘Top of the pops’, ed eravamo io insieme ad Ilary. C’era già qualcosa di magico che ci univa. Le ho mostrato la foto. Ci siamo conosciuti così. Da quel momento la nostra amicizia dura da anni. Non siamo mondani, non ci teniamo a fare vedere più di tanto la nostra amicizia, all’isola è uscita in maniera naturale e cerchiamo di cavalcarla divertendoci

A proposito invece dei due opinionisti della nuova edizione de L'Isola, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, Alvin ha dichiarato:

Enrico Papi personalmente non lo conosco, quindi non saprei dire. Con Nicola ci conosciamo invece da molti anni, quindi era più semplice ipotizzare un loro posizionamento all’interno delle dinamiche dell’Isola. Lo conosco solo professionalmente, credo che insieme a Vladimir Luxuria possano costruire una dinamica interessante per me e Ilary e soprattutto per i naufraghi.

