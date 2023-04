Isola dei Famosi, Alvin rivela: "Ecco chi ha vissuto l’esperienza da vero naufrago, la sua vittoria è stata..."

Gossip TV

Alvin svela quale è il naufrago e l'edizione de L'Isola dei Famosi che lo ha segnato di più.

Manca poco alla seconda puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera lunedì 24 aprile 2023 su Canale 5. Nell'attesa, Alvin ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha parlato della sua esperienza come inviato del reality show condotto da Ilary Blasi.

La rivelazione di Alvin su L'Isola dei Famosi

Alvin è il volto simbolo de L'Isola dei Famosi, che da ormai quattro edizioni vive nelle vesti di inviato. Intervistato da Superguidatv, l'amato conduttore televisivo e radiofonico italiano si è raccontato e svelato qual è stato il naufrago e l'edizione del reality show di Canale 5 che gli ha lasciato il segno:

Tutte le edizione a loro modo ti lasciano un segno, la mia non è una risposta di circostanza. L’isola ti stravolge come un calzino ogni anno. Ogni isola io la ricordo per qualcosa di diverso. C’è stata l’isola dell’Alvin-Alvin-Alvin, quella del Divino Otelma. Ci sono state le edizioni dell’uragano. Lo scorso anno è stata l’isola con Ilary, con la vittoria di Nicolas che è stata la vittoria di un sopravvissuto, lui ha vissuto l’esperienza da vero naufrago, quello a me ha regalato tanta soddisfazione e gioia. Ovviamente il tutto deve essere sempre bilanciato con una parte comica perché stiamo facendo intrattenimento non stiamo facendo un documentario, altrimenti il linguaggio sarebbe un altro. Noi dobbiamo fornire la parte seria che racconta la sofferenza dei naufraghi e poi la parte di intrattenimento che richiede un format televisivo come l’isola...

La regola del naufrago perfetto? La selezione naturale non è quella dei più forti ma di coloro che si riescono ad adattare. Questa è una metafora che io nella mia vita prendo in considerazione un po’ per tutto, perchè lo spirito di adattamento è quello che serve più di tutto. Vivere per così tanto tempo su una spiaggia, vedere queste stelle che così non hai mai visto nella tua vita, contro le difficoltà di non avere un materasso, l’umidità del mare, quella della sabbia, gli insetti, sapere che non sei li a fare una vacanza, quindi la capacità di adattarsi credo sia la cosa più importante.

A proposito di una sua possibile conduzione de L'Isola dei Famosi, Alvin ha confessato:

Non sono interessato alla conduzione dell’Isola dei Famosi, nel senso che amo il mio lavoro e che è legato alla conduzione dei game show, quindi i quiz. Questo è un po’ quello che si avvicina a quel mondo. Questo è quello che piace fare a me. La conduzione dell’Isola dei Famosi non rientra nelle mie corde. Poi, è vero che ho fatto mille cose, dai documentari, alle classifiche, alle serie tv, ma semplicemente per il fatto che sono eclittico, però se devo scegliere una direzione, allora ti direi quella dei quiz e dei game show.

