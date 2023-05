Isola dei Famosi, Alvin e il "patto" con Ilary Blasi. E il paragone con Alessia Marcuzzi? Ecco cosa ha detto

Gossip TV

L'attuale inviato de L'Isola dei Famosi, Alvin, ha risposto ad alcune curiosità a proposito dell'amicizia con Ilary Blasi e sul paragone tra la conduttrice e Alessia Marcuzzi.

Alvin è l'inviato storico de L'Isola dei Famosi, tornato anche per questa edizione insieme alla conduttrice Ilary Blasi. Proprio con lei, nelle settimane precedenti l'inizio della nuova avventura dei naufraghi su Canale5, si erano diffuse voci allarmanti riguardo la fine della loro amicizia di lunga data. Voci, ovviamente, tutte smentite dai diretti interessati.

Isola dei Famosi, Alvin: "Tra Ilary e Alessia?"

A Tv Sorrisi e Canzoni, Alvin ha raccontato dell'amicizia ventennale che lo lega alla conduttrice e che non è mai stata scalfita da alcuni litigio, come confermò anche Ilary Blasi quando fu ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Sul loro rapporto, l'inviato in Honduras ha dichiarato:

"Condivido la scena con una persona che conosco da una vita e con la quale ho un legame divertente e genuino. Siamo davvero amici da così tanti anni. Noi due abbiamo anche una sorta di patto. Ci siamo imposti di non essere finti nella nostra relazione."

Ad Alvin è stato anche chiesto se secondo lui ci sia una differenza tra la conduzione di Blasi e quella di Alessia Marcuzzi, che ha condotto il reality qualche anno fa e che alla fine ha rinunciato al suo ruolo di conduttrice, perché per lei "si è chiuso un cerchio, un ciclo" e sentiva di aver dato al programma tutto quello che poteva. L'inviato, alla domanda sottointesa su chi preferisse come conduttrice, ha risposto in maniera molto diplomatica:

"La differenza con le vecchie edizioni? Per me è sempre una nuova avventura, anche perché cambano i naufraghi e gli equilibri sull'Isola. Le differenze rispetto a quando c'era Alessia Marcuzzi? Con i paragoni c'è sempre il rischio di andare fuori strada..."

