Verissimo, Ilary Blasi ospite: silenzio su Totti, la nuova edizione de L'Isola dei Famosi e quella battuta su Bastian...

L'intervista di Ilary Blasi a Verissimo era forse una delle più attese, ma l'ex letterina sembra abbia deciso di mantenere il silenzio stampa sulla questione Francesco Totti. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

Sulle note di Flowers di Miley Cirus, ha fatto il suo ingresso nello studio di Verissimo la conduttrice Ilary Blasi: in total denim e con tanto di occhiali da sole - "sono venuta in incognito" ha detto scherzando - l'ex moglie di Francesco Totti si è raccontata a Silvia Toffanin nello studio di Canale 5.

Verissimo, Ilary Blasi ospite si racconta, ma è silenzio stampa su Totti...

Appena entrata nello studio, la padrona di casa ha voluto mettere a suo agio l'amica e collega di sempre, dichiarando che non ci sarebbero state domande sulla separazione da Francesco Totti:

"Non possiamo far finta di niente, sappiamo che il pubblico da casa è curioso, ma vogliamo anche dire che non ci saranno domande sulla tua separazione. Quelle le faremo più in là!"

Ilary Blasi l'ha ringraziata per rispettare i suoi tempi e così Toffanin è passata ad altro, preferendo sorvolare sulla questione spinosa della separazione: la conduttrice e l'ex calciatore, infatti, sono attualmente in lotta in tribunale ed eventuali domande e risposte pungenti potrebbero rischiare solo di accrescere la tensione e rendere difficili le trattative tra loro. La padrona di casa ha iniziato l'intervista con un contenuto video da parte di Michelle Hunziker che ha elogiato Ilary e ha ricordato le numerose occasioni in cui sono state insieme in tv e come sia bella e solida la loro amicizia. La showgirl svizzera ne ha anche approfittato per augurarle in bocca al lupo per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi che prenderà il via domani, lunedì 17 aprile sempre su Canale 5.

L'intervista ha ripercorso gli inizi della conduttrice, dai primi esordi in tv, in alcune pubblicità, fino alla conduzione di reality e programmi vari: Ilary Blasi ha davvero preso parte a tantissimi programmi - "alcuni me li ero dimenticati, ma meglio così!" - e si è sempre contraddistinta per la sua pungente ironia. Sul nuovo cast dell'Isola ha commentato:

"Mi piace molto questo cast, ha un sapore nuovo, però la cosa che ho notato era che volevano davvero partire...Ed è lì la cosa peggiore!"

Anche qui, Toffanin ha mostrato alcuni dei momenti più esilaranti della conduzione di Blasi durante la seconda edizione del reality ambientato in Honduras, dove Blasi si è sempre contraddistinta per la sua ironia e per le risposte prive di filtri a cui si è lasciata andare. Poi, è arrivato il momento di un videomessaggio di Alvin: l'attuale inviato de L'Isola dei Famosi ha deciso di raccontare - scherzosamente - la sua verità sui presunti litigi con la conduttrice. Ovviamente, si è trattato tutto di una montatura, una trovata pubblicitaria per la nuova edizione dell'Isola e anche il videomessaggio ha confermato che tra i due non c'è altro che una sincera e affettuosa amicizia. Ma anche alla fine del videomessaggio, Ilary ha ammesso:

"Che poi abbiamo litigato davvero quando ho pubblicato il suo numero di telefono. Inizialmente, non capivamo perché dicessero che litigavamo, poi ho pubblicato il numero e abbiamo litigato davvero."

A sorpresa, nello studio è arrivata anche Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, che quest'anno partirà per L'Isola dei Famosi come naufraga: la nuova concorrente ha di nuovo raccontato del suo percorso e della sua scelta di non indossare il bikini sull'Isola, ma dei pantaloncini, perché non si sentiva ancora a suo agio. Infine, la conduttrice ha salutato la sua amica Silvia con un'ennesima battuta delle sue. Quando, infatti, Silvia si è detta felice che Ilary ha ritrovato l'amore con Bastian Muller, la Blasi ha inforcato gli occhiali e si è congedata con un:

"Bè, che altro dire? Direi che Bastian così!"