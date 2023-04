Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone in crisi con il fidanzato Simone: "Trovatene un altro"

Gossip TV

Lo sconforto di Simone Antolini e il litigio con Cecchi Paone: la prima lite per gli Accopiados dell'Isola dei Famosi.

All'Isola dei Famosi è arrivato il primo litigio per la tribù degli Accopiados formata da tre coppie, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci e Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini.

Isola 2023: Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone in crisi: "Trovatene un altro!"

Proprio quest'ultimo ha avuto un crollo emotivo, manifestando un certo malessere nei confronti di Alessandro che negli ultimi giorni non ha sentito particolarmente vicino.

"Oggi ho avuto un crollo derivato dalla permanenza sull’Isola. Forse però derivato anche dal mio interiore, perché sto facendo un percorso e come tante altre cose certe volte si può scendere per poi risalire" ha confessato Simone e poi rivolgendosi a Cecchi Paone ha detto: "Quando non riesco più a capire cosa mi circonda e quando tutto diviene pesante, di avere una persona che mi comprende e che mi capisce, con cui parlare e ad oggi non ne vedo una. Io ti sto dicendo che ho bisogno di quella persona e oggi non ti sento vicino"

Le parole del giovane però non hanno trovato comprensione da parte di Cecchi Paone che ha reagito molto duramente:

"E allora trovatene un altro! In che senso? Se dici che io non ne sono capace ce ne vuole un altro. L’hai detto tu che non ti sto vicino e non ti capisco. Allora significa che ti serve qualcuno che lo sia. Perché io qui sono sempre lo stesso“.

All'inizio sembravano entrambi molto motivati nel viversi questa esperienza insieme ma adesso la coppia sembra risentire delle varie difficoltà e non riesce a trovare più il giusto equilibrio insieme. Una crisi solo passeggera o più importante?

