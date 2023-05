Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini svelano se hanno avuto rapporti intimi come ha rivelato Noise

Gossip TV

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini ospiti a Pomeriggio 5, hanno commentato il retroscena di Paolo Noise nel corso della loro avventura all'Isola dei Famosi.

Paolo Noise, tra gli ex protagonisti della diciassettesima edizione dell' Isola dei Famosi, ha rivelato ai microfoni di Radio 105 di aver visto Cecchi Paone e Simone Antolini avere rapporti intimi durane la loro avventura in Honduras, suscitando lo sdegno di Christopher Leoni che pare li abbia colti sul fatto.

Isola 2023, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: "E' stato Christopher che è venuto a guardarci"

Ospiti a Pomeriggio 5, i due ex naufraghi hanno voluto chiarire la questione del talk show di Barbara D'Urso

"Era puro ses** notturno, però questa cosa è stata usata male. Allora, innanzitutto non eravamo davanti a tutti ma spostati, stavamo dall’altra parte della spiaggia alle quattro di mattina. Quindi gli occhi non erano indiscreti ma discreti, cioè sono venuti lì a guardarci. Christopher è venuto a guardarci"

Alessandro e Simone hanno anche ribadito di voler convolare a nozze e il desiderio di Cecchi Paone di adottare la figlia del suo compagno, Melissa.

"L’ipotesi dell’adozione nasce dal fatto che lei mi chiama zio fin da agosto, noi stiamo insieme da quattordici mesi, dal 17 aprile 2022. Oggi ci siamo accorti che siamo entrati nel 17esimo mese. Lei mi chiama zio, io vorrei poterle dare certezze affettive – queste già gliele do, il papà potrà confermarlo – ma se vorrà anche certezze economiche, di percorso scolastico e lavorativo."

"Per fare tutto questo però bisogna che noi ci si sposi. Allora l’idea è, subito, il prima possibile, l’unione civile, che è l’unica cosa che possiamo fare in Italia in quanto due maschi. Quanti anni di differenza abbiamo? 37, io 61 e lui 23. Inutile che neghiamo, tu Barbara sei una nostra cara amica e lo sai, ma so che molte persone di fronte a questa differenza restano un po’ colpite. Allora, innanzitutto io non ho mai sentito qualcuno colpito quando la differenza è tra un uomo e una donna. Quindi c’è sempre il sospetto, secondo me, di un po’ di omofobia.""Ma il punto di vista è un altro: lui mi ha cercato, io ho capito da Instagram che era un ragazzo diverso dagli altri. Poi l’ho scoperto, maturo, con una bambina, gestisce una importante azienda agricola nelle Marche. Insomma, è più grande della sua età. Ma poi ho detto: “Posso mai dire di no ad un ragazzo che mi ha fatto innamorare, solo perché è più piccolo?” Sarebbe stata secondo me una cosa sbagliatissima, per me e per lui. Abbiamo provato…funziona. Io gli ho detto che voglio sposarlo. Che poi in Italia fa strano dire “voglio fare l’unione civile“. Però voglio anche sposarlo perché il giorno che ci sposeremo – e che purtroppo, se non ci date una mano, bisognerà farlo all’estero e a me dispiace tanto perché amo molto l’Italia – lì potrei avere il diritto, qualora lui decidesse e la mamma accettasse, di adottare Melissa. Perché in Italia se fai solo l’unione civile non hai diritto di adottare."

Anche Simone è intervenuto sulla questione:

Io innanzitutto sono per il matrimonio ugualitario perché credo che sia un diritto che va riconosciuto. Non siamo né di seria A né di serie B. [... ] La mamma della bambina, inizialmente, come la mia famiglia, non l’ha presa bene. Nel senso che io non glielo avevo detto quindi ha appreso con la cronaca. Successivamente ha capito che mentre lei era in Romania, in un mese in cui io avevo Melissa, Alessandro mi ha invitato a casa sua a Positano e io sono andato con mia figlia. Abbiamo passato l’estate insieme e la bambina era serenissima. Sull’adozione forse non è pronta o preparata. Attualmente lei sta lavorando, la tiene quattro volte a mese quindi poco, la bambina sta con noi e con la mia famiglia quando io non ci sono. E vive benissimo questa cosa.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi