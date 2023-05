Isola dei Famosi, Christopher Leoni avrebbe visto Cecchi Paone e Simone in atteggiamenti intimi: "Che Schifo!"

Gossip TV

La confessione rivelata da Paolo Noise a Radio 105: all'Isola dei Famosi due naufraghi avrebbero avuto più di un incontro bollente.

Paolo Noise ai microfoni di Radio 105, ha parlato nel dettaglio dei motivi che l'hanno costretto a ritirarsi dall'Isola dei Famosi. Come ha raccontato lo speaker, infatti, la decisione è stata presa in seguito ad un importante e sbalzo pressorio che l'ha costretto anche un immediato ricovero in terapia intensiva.

Isola 2023, Cecchi Paone e Simone avrebbero consumato suscitando lo sdegno di Leoni, parla Paolo Noise

Noise, in attesa di fare ritorno a Milano, ha dichiarato di doversi necessariamente riguardare e che si sottoporrà ad una serie di analisi e accertamenti appena rientrerà in Italia. L'ex naufrago, per il momento, ha il solo desiderio di riposarsi anche se rammaricato per la prematura fine di quella che ha definito "l'esperienza più bella della sua vita".

Al di là della questione di salute, Paolo, ha colto l'occasione, sempre ai microfoni di Lo Zoo di 105, di raccontare un piccante retroscena su Alessandro Cecchi Paole e Simone Antolini:

I due naufraghi pare infatti che abbiamo avuto rapporti intimi durante la loro permanenza in Honduras, suscitando lo sdegno di Christopher Leoni:

"La loro prima volta gliel’ha organizzata Marco. Bellissima, romanticissima. Mi dispiace per la spiaggia che non era granché, ma era l’unica disponibile. Lo volevano fare al chiaro di luna, ci sta, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se li ho visti? No. Però poi ci hanno preso gusto. E hanno cominciato a fare gli “spadaccini” in spiaggia. Alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì, con le spade laser, che limonavano. E va bene, ci sta. Vai tranquillo."

"Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare le cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto."

Leoni, quindi, avrebbe commentato: "La prossima volta prendo un bastone, no queste cose non si possono fare, che schifo. Hanno scop**o“.

