Isola dei Famosi, Alessandra Drusian torna all'attacco contro Helena Prestes: "Speravamo non rientrasse in gioco"

Alessandra Drusian critica duramente il comportamento assunto da Helena Prestes a L'Isola dei Famosi.

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Helena Prestes ha battuto le compagne durante una prova e ha avuto così la possibilità di rientrare in gioco. Il ritorno della modella, però, non è stato accolto con gioia dagli altri concorrenti del reality show, in particolare da Alessandra Drusian.

Helena Prestes torna in gioco: la dura reazione di Alessandra Drusian

Helena Prestes è finita nuovamente nel mirino di Alessandra Drusian e Pamela Camassa. Le due naufraghe de L'Isola dei Famosi sembrano non aver gradito il ritorno della modella brasiliana e, durante un confronto, le hanno rivelato il loro pensiero. Dopo aver ascoltato le critiche della fidanzata di Filippo Bisciglia, Helena ha dichiarato:

Non hai mai chiesto niente su di me, come fai a dire che io non sono come Cristina, senza neanche conoscermi. Tu non ti sei mai aperta con me. Per voi è sempre la mia esuberanza che non va bene. Sento tutti contro di me, non sento sguardi belli, hanno paura di me? Non so, ho già cercato di mostrare la parte buona di me, ma non ci credono.

Dopo Pamela, anche Alessandra Drusian ha commentato duramente il ritorno in gioco di Helena insieme a Gianmaria Sainato:

Nel momento in cui stiamo parlando, ti da fastidio che io intervenga o non mi ascolti. Non puoi fare così, avere questa doppia personalità. È un mazzo di carte, che tiri fuori e non sai quale ti capita [...] Noi ce l'abbiamo messa tutta affinché non vincesse e non avesse la possibilità di rientrare. Non la so prendere o probabilmente non c'è proprio empatia tra me e lei. Staremo a vedere questa settimana come si evolverà questa situazione. Tutti imparano dai loro errori, ma lei…

