Isola dei Famosi, Aldo Montano arriva in Honduras come ospite!

Si unisce come ospite ai naufraghi de L'Isola dei Famosi anche Aldo Montano. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla notizia.

Un nuovo arrivo nel cast de L'Isola dei Famosi: ad aggiungersi, anche se solo come ospite, ai naufraghi del reality di Canale5 sarà Aldo Montano.

Isola dei Famosi, Aldo Montano si unisce al cast come ospite

L'arrivo dello sportivo si va ad aggiungere a quello della vincitrice del GFVip 7, Nikita Pelizon, che arriverà sull'Isola per fare una sosrpresa alla sua amica Helena Prestes. Montano arriverà nelle prossima puntate del programma condotto da Ilary Blasi, ma non è chiaro se per fare una sorpresa a un amico in aparticolare, o solo per fungere da motivatore per tutti i concorrenti. Montano è stato tra i gieffini della precedente edizione del Grande Fratello ed è uno dei concorrenti più amati.

Non è chiaro se la permanenza di Montano sarà solo per la puntata che andrà in onda di consueto il lunedì sera, oppure se l'ex schermidore si tratterrà qualche giorno con i naufraghi, per sperimentare le loro abitudini in Honduras.

Questa edizione de L'Isola dei Famosi, in effetti, si sta rivelando particolarmente dura, come hanno anche sottolineato Alvin e Ilary, perché oltre alle condizioni difficili in cui versano i naufraghi, sembra che anche la natura ci stia mettendo del suo e i concorrenti si sono trovati ad affrontare tempeste e pioggia, tentando di ripararsi come meglio credevano. A questo si aggiungono le liti e le scaramucce che non mancano mai tra i naufraghi e diversi abbandoni, a causa di infortuni, come per Claudia Motta e Fiore Argento.

