Manca pochissimo alla consacrazione del vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi e arriva una comunicazione tutta per Nicolas.

Il grande giorno è arrivato per l’Isola dei Famosi 2022. La sedicesima edizione del reality si appresta ad eleggere il trionfatore nel corso dell'ultimo appuntamento in onda questa sera in diretta su Canale 5.

Chi sarà il vincitore dell'edizione più lunga dell'Isola dei Famosi? A contendersi lo scettro sei naufraghi: Luca Daffré, Marialaura De Vitis, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger e Nick Luciani.

Isola dei Famosi, a poche ore dalla finale, la ricompensa e il messaggio a tutti i naufraghi: "La notte prima degli esami”.

Il favorito, è, senza dubbio, l'attore romano Nicolas Vaporidis, secondo i sondaggi e le preferenze dei telespettatori. Proprio nei confronti di Nicolas, a poche ore dalla finale, la produzione gli ha reso un omaggio che non è passato inosservato.

E' arrivato infatti un messaggio per i finalisti da parte dello spirito dell'Isola chiedendo di scrivere i loro pensieri in merito a questa lunga avventura in Honduras. Al termine della comunicazione, una frase da parte della produzione, tutta per l'attore romano, omaggiandolo la sua celebre interpretazione nelle due indimenticabili pellicole di Fausto Brizzi: “Questa è l’ultima notte sull’Isola, la notte prima degli esami”.

E non è finita qui. C'è stato anche il tempo per un'ultima sfida che ha regalato al gruppo un lauto e prezioso pasto. I naufraghi hanno avuto il compito di pescare un pesce a testa e dopo essere riusciti a portare a termine l'ultima prova, sono stati premiati con una pasto completo: spaghetti, frittate, patatine fritte, dolci e persino l'amaro. "Un lusso vero”, ha commentato Vaporidis. Il gruppo dei sei finalisti è carico, pieno di entusiasmo e pronto per la finalissima.

L'appuntamento con la finale della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi con Alvin, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.40 in diretta su Canale 5.

