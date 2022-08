Irama torna single: al capolinea la storia d’amore con Victoria Stella Doritou

Gossip TV

Irama e Victoria Doritou, storia d’amore al capolinea. Cosa è successo?

Sono trascorsi tre anni da quando Irama e Victoria Stella Doritou si sono conosciuti e innamorati a Parigi, ma la storia d’amore è giunta al suo naturale capolinea ben prima del previsto. Ecco l’ultimo gossip sul cantante e sulla bella modella.

Irama e Victoria: la fine di un’amore

Dopo la fine della sua relazione con Giulia De Lellis, Irama ha incontrato per colpa di un fortuito incrocio di destini la bellissima Victoria Stella Doritou a Parigi, e ha deciso che avrebbe dovuto conquistarla. La storia d’amore tra i due, tenuta per quanto possibile lontana dai riflettori, ha fatto sognare i fan del cantante che è apparso felice e sereno. Dopo una convivenza di più di due anni, tuttavia, la relazione tra Irama e Victoria è naufragata e sembrano non essersi più speranze per una riconciliazione. Almeno questo lo scoop lanciato dal portale The Pipol Gossip.

“Quando Irama aveva incrociato lo sguardo di Victoria, ai tempi, oltre due anni e mezzo fa era ancora in love con Giulia De Lellis. Ma il cantante in quel viaggio e incontro a Parigi dinanzi alla modella ha perso la testa. Da quel momento Irama e Victoria sono diventati una coppia. Due anni e mezzo d’amore (non social ma reale), una convivenza, oggi però la parola fine. I due quest’estate non sono mai stati insieme. Lui in tour ora a Miami, lei in vacanza prima con gli amici poi con la famiglia a Vienna. Titoli di coda per un estate fatta di addii (troppi) e pochi ti amo”.

Ma cosa ha potato Irama e Victoria a dirsi addio? Sembra che la vita professionale dei due fosse diventata completamente inconciliabile, forse soprattutto dopo che Irama aveva annunciato la sua intenzione di lasciare l’Italia. La modella ha parecchi ingaggi e non vuole rinunciare alla carriera per amore, così come il cantante ha bisogno di nuovi spazi e nuovi stimoli per continuare a scrivere e mettere in musica i suoi pensieri. E così la relazione era destinata a naufragare senza rimedio.