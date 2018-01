Intervista esclusiva a Emanuele Mauti di Uomini e Donne: "La fine con Sonia? Una sconfitta personale. Vivo di passioni"

Abbiamo intervistato l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Emanuele Mauti. Sincero, ironico e intraprendente. Emanuele, classe 1987, è un atleta professionista, gioca come difensore nella squadra Latina Pallanuoto ed è laureato in ingegneria informatica. Fa il suo ingresso a Uomini e Donne in veste di corteggiatore di Sonia Lorenzini, dalla quale, il 16 febbraio 2017, è stato scelto. Quella nel programma di Maria De Filippi, rappresenta per Emanuele la sua prima esperienza televisiva. Il ragazzo, infatti, ha più volte dichiarato che preferisce vivere la sua vita lontano dalla telecamere.

In esclusiva per noi di Comingsoon.it, Emanuele si è raccontato, rivelandoci come sta vivendo questo periodo della sua vita dopo la rottura con Sonia, della sua grande passione per la pallanuoto che definisce “la costante di vita che c’è sempre stata”, dei suoi sogni nel cassetto e qualche considerazione piccante su alcuni personaggi televisivi che usano i social per “apparire, voler sembrare ciò che in realtà non sono”.

La nostra video intervista a Emanuele Mauti:

