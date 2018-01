Intervista esclusiva a Sonia Lorenzini di Uomini e Donne: "Sto vivendo un momento di rinascita, io vivo di cose reali"

Abbiamo incontrato la bellissima ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini. Sonia, cresciuta in un piccolo paese in provincia di Mantova, prima dell'avventura nel dating show di Canale 5, lavorava in un bar nei dintorni della sua città natale. Fa il suo ingresso a Uomini e Donne in veste di corteggiatrice e, pur non avendo fortuna nel suo percorso iniziale con Claudio D'Angelo, Sonia si fa notare per la sua schiettezza, esuberanza e simpatia, tanto che la redazione decide di concederle l'ambita sedia rossa in veste di tronista.

Per lei si sono aperte tante porte anche se è rimasta la stessa ragazza di sempre, gestendo lavori diversi e relazionandosi, quotidianamente, con persone che le regalano tanto affetto e sostegno - il profilo Instagram di Sonia conta infatti quasi 700 mila follower -

E' senza dubbio una delle protagoniste di Uomini e Donne più amate degli ultimi anni, e, conoscendola, non si fa fatica a capire il perché. Sincera, autentica, priva di timori nell'esprimere il suo pensiero e, nonostante la grande popolarità, Sonia, come tutti, sogna in grande ma resta con i piedi per terra.

A Comingsoon.it, Sonia ci ha parlato del momento di rinascita che sta vivendo dopo la recente rottura con Emanuele Mauti, del suo carattere schietto che le ha creato più nemici che alleati "molti stanno insieme per scambiarsi i follower", dell'amicizia con Martina Luchena e Giulia De Lellis, dei suoi progetti futuri e...qualche considerazione sulle due attuali troniste "un po' troppo agitate".

La nostra video intervista a Sonia Lorenzini:

