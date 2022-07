Gossip TV

Aria di cambiamenti per la conduttrice romana: sui social sboccia la nuova Ilary

Ilary Blasi, tornata in Italia dopo la vacanza relax in Tanzania in compagnia dei figli e della sorella, è tornata piuttosto attiva sui social condividendo scatti mozzafiato che accompagnano un'ondata di cambiamenti piuttosto significativi.

Ilary Blasi torna dalla Tanzania: nuovo look e nuova meta: la rinascita dopo la separazione

Sembrerebbe che la separazione avvenuta di recente con Francesco Totti accompagni la Blasi verso una rinascita quella piuttosto caratteristica di ogni donna che desidera mettere un punto e ricominciare, più forte, più determinata e più bella che mai. Il primo passo, come avviene spesso, è stato il look: la moglie del capitano giallorosso ha fatto tappa in un celebre salone romano, affidandosi alle capacità dell'hairstylist Federico, braccio destro della founder Alessia Solidani.

Nuova chioma e nuovo taglio e un selfie sul divano con un bikini nero in cui sfoggia la sua splendida e invidiabile forma fisica con l'addome scolpito accompagnato uno lo sguardo provocante. Ma non c'è solo l'aspetto tra i cambiamenti. La Blasi sarebbe in procinto di trasferirsi a Milano e dire addio alla capitale che l'ha ospitata e amata per decenni.

La capitale è la sua città e quella di Francesco Totti. I romani hanno sempre amato questa coppia in maniera speciale, considerandoli il Re e la Regina di Roma. La Blasi, stando a quanto riferisce il settimanale Nuovo Tv, pare stia valutando l’idea di trasferirsi a Milano, complice la vicinanza con gli studi televisivi di Mediaset a Cologno Monzese, la voglia di allontanarsi da un città che forse ora le sta troppo stretta e il desiderio di andare a vivere vicino all'amica di sempre, Silvia Toffanin.

Dopo il viaggio in Africa con Cristian, Chanel e Isabel, il ritorno di Ilary è stato accompagnato da nuove e importanti indiscrezioni che riguardano alla sua separazione con Totti annunciata di recente all'Ansa. Il settimane Nuovo infatti, ha riferito che l'ex capitano giallorosso non si darebbe pace per come sono andate le cose, "la rabbia è tanta, avrebbe provato a fino alla fine a salvare il rapporto", nonostante i rumors sulla sua nuova presunta fiamma Noemi Bocchi.