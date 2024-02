Ilary Blasi, nuovo attacco durissimo a Francesco Totti: "Spende più soldi al casinò che per i figli"

Gossip TV

Secondo i legali di Ilary Blasi l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, dilapiderebbe nei casinò sei volte la cifra destinata ai figli. Questo è ciò che emerge da ciò che ha ricostruito da La Verità sugli ex coniugi Totti nella loro causa di separazione che avrà la prossima udienza il 31 maggio 2024.

Non solo. Alcuni dei conti dell'ex capitano giallorosso sarebbero stati nascosti al Tribunale.

"La Blasi, ha tirato fuori le carte e accusa l’ex marito di sperperare denaro ai casinò - si legge sul Corriere della Sera - Con profonda amarezza e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media "brucia" al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli». La showgirl, attraverso i suoi avvocati, censisce i conti dell’ex capitano della Roma. Ma fa anche le pulci al suo stile di vita. "Risulta infatti che, nel periodo dal settembre 2020 al settembre 2023, l’ex azzurro ha sperperato al gioco mediante svariati bonifici la maggior parte dei quali a favore del Casinò di Montecarlo, l’impressionante somma complessiva di 3 milioni 324 mila euro""

"Denaro che, aggiungono i medesimi legali, avrebbe dovuto comparire nei bonifici destinati alla famiglia. Il campione sarebbe anche negligente sotto il profilo della custodia della figlia Isabel che avrebbe lasciato sola in albergo in una occasione per presenziare un evento. Omissione e smemoratezze. Stando alla ricostruzione del quotidiano, supportata dalle memorie degli avvocati, Totti avrebbe evitato di documentare alcuni conti (uno dei quali a Singapore) ai giudici"

Sull questione economica tra i due ex coniugi la situazione sembra decisamente spinosa. Il patrimonio di Totti sarà esaminato approfonditamente per stabilire l'entità dell'assegno di manentimento per i figli ma, stando alle costruzioni di legali dell'ex calciatore, quello della Blasi sarebbe maggiore a quell'ex del marito.