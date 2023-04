Ilary Blasi è pronta al suo ritorno: la prima intervista dopo l’addio a Totti: ”Per me c’è un prima e un dopo”

Gossip TV

Ilary Blasi è pronta a tornare sul piccolo schermo dopo la chiacchieratissima separazione dall'ex capitano giallorosso Francesco Totti: l'intervista della conduttrice a Chi.

L'Isola dei Famosi è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile prossimo con la 17esima edizione. Una data che non segna solo il ritorno dell'adventure game targato Mediaset ma anche quello di Ilary Blasi che, a distanza di un anno dalla sua assenza, torna in televisione dopo la sua chiacchieratissima separazione da Francesco Totti.

Ilary Blasi: "Ho voglia di rimettermi in pista, guai se resti fermo in porto sicuro"



Al settimanale Chi, Ilary ha rilasciato la sua prima intervista dopo l'addio all'ex capitano giallorosso:

"Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. È un po’ come quando uno torna dall’I-sola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro."

Parlando dell'Isola dei Famosi e dei naufraghi pronti all'avventura in Honduras, la Blasi ha dichiarato:

"I reality non li puoi definire fino a quando non iniziano, e a volte non sai nemmeno quando finiscono. Quest’anno i concorrenti saranno divisi in tribù, ci saranno le coppie, i maschi e le femmine. Ma poi nasceranno nuove alleanze, nuove dinamiche. L’anno scorso anche le coppie si scontravano. Penso al figlio di Carmen Di Pietro e al fidanzato di Lory Del Santo che, a un certo punto, sono andati per la propria strada. Non erano famosi, ma poi ci hanno preso gusto. Anche quest’anno avremo volti inediti, come Fiore Argento, la sorella di Asia. Io non sapevo che avesse una sorella, non si parlava mai di lei. Ha la stessa voce di Asia ma è bionda e sembra più tranquilla, curiosa ma timorosa. È particolare. E poi c’è Cristina Scuccia, ex suor Cristina. È giovane e ha già fatto scelte radicali: dal convento all’Isola è un attimo! Non va sottovalutata, ha le idee chiare. Ci sarà Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato, Simone, che viene da un paesino delle Marche, una realtà che non c’entra nulla. Magari si farà guidare, ma poi chissà. I Jalisse hanno una grande voglia di riscatto, è da 30 anni che vogliono dire la loro e adesso avranno l’occasione di farlo."

Ilary Blasi ha poi raccontato:

"I concorrenti hanno una gran voglia di partire, di mettersi alla prova, quest’anno più degli altri anni. La vedono come un’isola felice, come se potessero congelare per un po’ la vita di tutti i giorni. Ma poi non è che siano in vacanza, se li abbiamo presi qualcosa dovranno fare, un po’ di sofferenza ci sarà. Ogni concorrente parte con la propria storia e, al di là del personaggio, i reality raccontano la persona. Dopo un po’ di giorni viene fuori quella. A volte sono loro stessi a confidarsi, a mostrare il proprio lato intimo e non puoi ignorarli. Faccio fatica a entrare nel privato degli altri, ma solo per un mio pudore. Prediligo la parte reality, la sfida, il gioco, la strategia, la caciara."

Enrico Papi sostituirà Nicola Salvino nel ruolo di opinionista accanto a Vladmir Luxuria. A tal proposito, la conduttrice ha dichiarato:

"Enrico fa televisione da anni, conosce bene il mestiere. Lui è tanto più anziano di me, lo scriva. Mi ricordo che, da piccola, lo vedevo nei suoi primi programmi ed era irriverente, cinico, mi piaceva quello spirito, deve trovare il giusto mix."