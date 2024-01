Ilary Blasi e Michelle Hunziker, Capodanno insieme a cena con i nuovi Compagni!

Gossip TV

Ilary Blasi e Michelle Hunziker festeggiano insieme il Capodanno in alta quota, con una cena di gruppo dove sono presenti anche i rispettivi compagni.

Tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker c’è una grande amicizia, cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni, forse proprio a causa dei dispiaceri d’amore che entrambe hanno subito. Così, le due presentatrici hanno deciso di festeggiare insieme il Capodanno in Alta Quota, pubblicando uno scatto con i rispettivi nuovi compagni.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker festeggiano insieme il Nuovo Anno

Dopo essersi conosciute a Mediaset, Ilary Blasi e Michelle Hunziker non si sono più lasciate e il loro rapporto è diventato indissolubile negli ultimi anni, quando entrambe hanno dovuto affrontare terribili pene d’amore. Michelle, infatti, ha messo fine al suo matrimonio con Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto due figlie, sconvolgendo non poco il mondo del gossip. Ilary e Francesco Totti si sono lasciati, lasciando il mondo intero senza parole, tra accuse reciproche e le ultime dichiarazioni della presentatrice nel documentario Unica su Netflix, che hanno fatto molto discutere.

Così Ilary, presa di mira per il ritorno a L’Isola dei Famosi, e Michelle hanno deciso di trascorrere insieme anche il Capodanno prima in Svizzera, poi a Madonna di Campiglio, in resort di lusso e super confortevoli, insieme ad amici e ai nuovi rispettivi compagni. Mentre Blasi ha rivelato la sua relazione con Bastian Muller da diverso tempo, festeggiando anche insieme il primo anniversario a New York, Michelle non ha ancora ufficializzato in prima persona quella con Alessandro Carollo.

Ma ora le cose sono cambiate dal momento che è stata proprio la Hunziker, facilitata dalla miriade di paparazzate che avevano svelato l’arcano segreto ormai dai tempo, a pubblicare una foto di gruppo durante i festeggiamenti per il Capodanno, in cui appare proprio Carollo al suo fianco. Cosa ne pensate?