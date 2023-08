Ilary Blasi e Bastian Muller insieme per una romantica vacanza: altro che crisi!

Gossip TV

Altro che crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller: la coppia si sta godendo insieme un romantico weekend in montagna. Vediamo insieme i dettagli!

Dopo aver fatto preoccupare i fan con la loro assenza dai social, Ilary Blasi e Bastian Muller tornano a popolare il web, postando foto e stories del loro romantico weekend di coppia. Altro che crisi, dunque!

Ilary Blasi e Bastian Muller: altro che crisi di coppia, l'amore va a gonfie vele

Negli ultimi giorni si vociferava che tra la conduttrice e showgirl romana e l'imprenditore tedesco ci fosse aria di crisi: dopo la vacanza in Brasile, infatti, trascorsa insieme, i due non erano più stati avvistati sui social e anche la recente pausa in Sardegna, a Olbia, in compagnia di Michelle Hunziker, era stata foriera di quella che sembrava una rottura imminente. Infatti, dagli scatti postati da Blasi durante il suo soggiorno sardo, di Muller non c'era traccia e così i fan avevano ipotizzato che tra i due fosse oramai tutto finito.

Ma, a sorpresa, sembra invece che l'amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller vada a gonfie vele: la coppia, infatti, è partita da sola, senza i figli di Ilary, per una romantica vacanza di coppia in montagna. Una vera e propria fuga d'amore, tra una pedalata e attimi di relax, tutti per loro, che si mostrano nelle stories felici e sorridenti, smentendo così ogni chiacchiera e rumor di una possibile crisi tra loro.

I due sono usciti allo scoperto pochi mesi fa, dopo essere stati paparazzati insieme sin da novembre, quando Chi li beccò in uno chalet di montagna, in compagnia di diversi amici della conduttrice. Poi dopo Natale, sono apparse le prime foto di coppia, le presentazioni in famiglia, con Bastian insieme alla piccola Isabel, la terzogenita di Blasi e Totti, e ancora, romantiche sorprese per i rispettivi compleanni. Anche durante la conduzione de L'Isola dei Famosi, la stessa Ilary aveva menzionato Bastian e l'opinionista Vladimir Luxuria aveva raccontato di averlo conosciuto personalmente e che era palese che, al di là della timidezza, l'imprenditore e Ilary fossero molto innamorati e sereni.