Ilary Blasi, per il compleanno arriva la romantica sorpresa di Bastian Muller

Ilary Blasi, conduttrice di reality Mediaset e volto noto del mondo dello spettacolo, compie 42 anni e in occasione del suo compleanno ha svelato ai fan la dolce sorpresa del compagno, Bastian Muller!

Ilary Blasi compie gli anni: la romantica sorpresa di Bastian Muller

La storia d'amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller prosegue sempre di più e, dopo le prime foto insieme alla famiglia di Ilary, ora, arrivano anche le foto del compleanno della showgirl e conduttrice. Per l'occasione, sembra che Muller abbia organizzato una cena romantica in una location che ha riservato per sé e la sua compagna: la coppia ha cenato in una romantica atmosfera con petali di rosa, candele e luci. La conduttrice ha anche postato nelle stories gli scatti della serata, ripostando anche una storia di Bastian in cui lui le augurava buon compleanno con un tenero:

"Happy birthday my love"

Per Ilary Blasi è il primo compleanno che passa con il nuovo compagno, dato che hanno iniziato a frequentarsi da ottobre e da allora non si sono più separati, dividendo il tempo tra weekend romantici e il lavoro di Ilary a Roma, dove vivono anche i suoi tre figli, nati dal matrimonio con Francesco Totti. La separazione dall'ex calciatore prosegue tra alti e bassi e per la conduttrice questo periodo è molto difficile, ma l'amore di Bastian sembra rendere tutto più sopportabile. Anche la sua vita lavorativa procede a gonfie vele, dato che attualmente su Canale 5 è in corso la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, dove Blasi e i suoi opinionisti, Enrico Papi e Vladimir Luxuria, commentano le vicende dei naufraghi sull'isola.