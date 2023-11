Ilary Blasi e Bastian Muller festeggiano un anno d’amore e volano a New York!

Gossip TV

Ilary Blasi e Bastian Muller volano a New York per festeggiare il loro primo anniversario insieme.

È passato un anno da quando Ilary Blasi e Bastian Muller hanno deciso di fare coppia fissa. La presentatrice è rinata grazie allo sportivo tedesco, con il quale sta viaggiando in lungo e largo per il mondo, tra viaggi deluxe e weekend romantici. Per festeggiare il loro primo anniversario, Ilary e Bastian sono volati a New York.

Ilary Blasi e Bastian Muller, primo anniversario super romantico

Per Ilary Blasi questo è stato un periodo di grandi stravolgimenti. La presentatrice romana ha detto addio al marito Francesco Totti dopo ben 20 anni d’amore, ed è pronta a raccontare tutta la sua verità nel documentario Unica, disponibile dal 24 novembre 2023 sulla piattaforma streaming Netflix. Nel trailer del documentario, Ilary in lacrime ammette di aver sofferto per ciò che ha fatto Totti, forse alludendo alla relazione poi ufficializzata tra l’ex capitano giallorosso e Noemi Bocchi.

Nel frattempo, dopo aver leccato le ferite e iniziato l’iter per la separazione, che di certo sta tenendo banco tra i giornali i gossip con continui colpo di scena, Ilary ha ritrovato l’amore al fianco di Bastian Muller. Lo sportivo tedesco ha fatto ritornare il sorriso sul bel volto della Blasi e, un anno dopo e svariate indiscrezioni su presunte crisi e tira e molla, i due hanno festeggiato il loro primo anniversario. Una data importante per la coppia, che ha deciso di concedersi una viaggio a New York dove ha trascorso la serata con una romantica cena sul rooftop di uno dei grattaceli della grande metropoli americana.

Per l'anniversario Ilary ha sfoggiato una jumpsuit cangiante e maculata, con capelli mossi e uno sguardo sexy, mentre Bastian ha scelto un elegante completo giacca e pantaloni nero, spezzato da una camicia azzurra. La coppia è felice e bellissima e sembra che per loro ci siano tanti progetti di vita insieme, sicuramente tanti viaggi dato che da quando si sono promessi amore non fanno altro che girare il mondo insieme, mano nella mano.