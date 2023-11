Ilary Blasi: "Non potevo credere che Francesco avesse fatto una cosa del genere"

Gossip TV

Arrivano le primissime dichiarazioni di Ilary Blasi estratte dal docufilm di Netflix, Unica.

Unica, l'attesissimo documentario su Ilary Blasi in onda in esclusiva su Netflix da venerdì 24 novembre prossimo, metterà a fuoco la chiacchieratissima separazione tra la conduttrice e l'ex capitano giallorosso, Francesco Totti.

Ilary Blasi in lacrime nel documentario Unica: Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni avesse fatto una cosa del genere"

"A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato", inizia così il teaser di Unica. "Voglio raccontarvi la mia storia. Raccontarvi un po' di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono, sono agitata, non sono per niente ansiosa, però qui si parla di me

Pochi instanti fa, la piattaforma ha condiviso un nuovo trailer con alcune dichiarazioni di Ilary:

"Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni — metà della mia vita — avesse fatto una cosa del genere" ha raccontato la Blasi in lacrime.

"A fine gennaio (2022) andiamo a cena e a un certo punto comincio a notare un marito diverso e da lì un disastro... A chi credo: ai giornalisti o a mio marito? Una sera andiamo a cena e a un certo punto comincio a notare un marito diverso e da lì un disastro.."

La conduttrice ha voluto poi precisare con fermezza che ciò che l'ha legata per più di vent'anni a Totti è stato semplicemente l'amore :"Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi"