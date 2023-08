Ilary Blasi e Bastian Muller: è già finita la storia d'amore? Ecco le ultime indiscrezioni

Gossip TV

La storia d'amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller è già giunta al capolinea? Ecco cosa sappiamo!

Potrebbe essere già giunta al capolinea la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller? La conduttrice e l'imprenditore tedesco, infatti, non sono più stati visti insieme, né hanno postato video e foto di coppia da diverse settimane, facendo nascere il dubbio che la loro storia sia oramai naufragata.

Ilary Blasi e Bastian Muller sono ancora una coppia? Ecco le ultime indiscrezioni

I primi sospetti erano nati con la fine della trasmissione de L'Isola dei Famosi, condotta per la terza volta dalla Blasi: la conduttrice, infatti, era partita alla volta del Brasile per una vacanza in totale relax, mentre a Mediaset infuriava la bufera dei cambiamenti e del rinnovamento. Ma del compagno Bastian Muller nessuna traccia e i fan avevano immediatamente temuto che si trattasse di una rottura.

Tuttavia, l'imprenditore tedesco era anche lui volato in Brasile al fianco della compagna e i due erano apparsi insieme in diverse foto e stories sui social: pericolo di crisi scampato, dunque! Tuttavia, a distanza di un mese la situazione sembra essere cambiata, perché non sono più apparse foto di coppia da allora. L'ultima indiscrezione, riportata dalla gossippara Deianira Marzano, vede Ilary Blasi pronta a imbarcarsi da Olbia per tornare a Roma dai figli e senza il compagno. A Olbia la conduttrice ha trascorso qualche giorno di vacanza in compagnia dell'amica Michelle Hunziker e anche lì non c'era traccia di Bastian.

Che, dunque, il loro amore sia oramai totalmente naufragato? Durante il soggiorno in Sardegna, Blasi ha postato stories e foto della sua vacanza, ma in nessuno dei post e degli scatti è possibile vedere Muller, rendendo così probabile che davvero la loro storia sia giunta al capolinea. Per scoprire se è davvero così, non ci resta che attendere ulteriori indiscrezioni e magari sperare in un chiarimento da parte dei diretti interessati.