Ilary Blasi, vacanze a Copacabana ma senza Bastian Muller: è già crisi?

Gossip TV

La conduttrice Ilary Blasi si gode il riposo dopo la fine della stagione televisiva, ma l'assenza di Bastian Muller si fa notare. C'è aria di crisi? Vediamo insieme i dettagli!

L'Isola dei Famosi si è conclusa da poche settimane e per la conduttrice del reality Ilary Blasi è arrivato il momento di godersi le vacanze, in attesa di scoprire cosa ha in serbo per lei il futuro. In questi giorni, infatti, Mediaset è in fermento e dopo la morte di Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rivoluzionare il palinsesto.

Ilary Blasi in vacanza a Copacabana, ma l'assenza di Bastian Muller si fa notare!

Dopo l'annuncio ufficiale che Barbara D'Urso non condurrà più Pomeriggio 5, anche per le altre conduttrici di Mediaset potrebbero esserci in arrivo novità importanti: le ultime indiscrezioni parlano del ritorno di un reality storico della rete, La Talpa, condotto da Silvia Toffanin, ma anche della sospensione di diversi reality. In attesa di scoprire cosa succederà, Ilary Blasi ha deciso di volare in vacanza in Brasile, a Copacabana, ma un dettaglio social ha scatenato i fan.

La conduttrice condivide foto e stories in cui è sola, senza la presenza di Bastian Muller, il fidanzato tedesco con cui, da novembre circa a questa parte fa coppia fissa. I due sono stati visti insieme durante le vacanze estive, paparazzati in chalet innevati con la compagnia di alcuni degli amici più stretti della conduttrice, ma non sono usciti allo scoperto prima della primavera. Blasi aveva anche scherzato su di lui in diverse occasioni, come l'intervista all'amica Silvia Toffanin o durante le puntate de L'Isola dei Famosi. Inoltre, la coppia era stata vista spesso in compagnia di Isobel Totti, terzogenita della conduttrice e dell'ex marito Francesco Totti.

Nelle foto Muller e la piccola sembravano andare molto d'accordo e anche le cene in famiglia, con i figli di Ilary si sono susseguite, dando l'idea di un quadretto famigliare unito e che andasse d'amore e d'accordo. Tuttavia, l'assenza di Bastian Muller dalle foto con la conduttrice in vacanza stanno alimentando l'idea che, in realtà, tra i due sia già tutto finito o che ci sia una crisi in corso. Secondo altre ipotesi, invece, Ilary potrebbe essere in vacanza con Bastian ma avrebbe deciso di lasciar crescere il gossip e di nascondere il fidanzato all'occhio avido di rumors sui vip. Quale sarà la verità? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi per scoprirlo!