Ilary Blasi commenta per la prima volta apertamente Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti

Gossip TV

Ilary Blasi rompe il silenzio su Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti. Cosa ha rivelato.

Nelle ultime ore si sono aperti nuovi gossip sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Mentre Cristiano Iovino ha detto la sua sul famoso caffè con la presentatrice romana, versione che lei si è affrettata a smentire, in una lunga intervista a Sette, magazine del Corriere della Sera, Ilary ha parlato per la prima volta apertamente di Noemi Bocchi, nuova compagna dell’ex marito.

Ilary Blasi rompe il silenzio su Noemi Bocchi, cosa pensa di lei

Non sembra esserci fine ai gossip legati alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La presentatrice romana, dopo più di un anno di silenzi e dopo aver letto ogni tipo di indiscrezione sul proprio conto, comprese le parole dell’ex marito, ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto con un documentario su Netflix, Unica, che ha totalmente spopolato portando a galla la sua versione dei fatti. Versione dei fatti che ritroviamo anche nel libro “Che stupida”, edito Mondadori, dove saranno contenute nuove bombe gossip sulla crisi matrimoniale e Totti.

Nel frattempo, Cristiano Iovino ha voluto fornire la sua versione dei fatti a proposito del famoso caffè, che avrebbe inizialmente compromesso il matrimonio tra Ilary e Francesco, negando che si trattasse di un unico, semplice, innocuo caffè. Versione dei fatti immediatamente smentita dalla presentatrice de L’Isola dei Famosi, che ha precisato che la verità è quella raccontata nel documentario e nel libro. Nel frattempo, Blasi è la protagonista di una lunga intervista nella quale fa rivelazioni e precisazioni importanti, parlando anche per la prima volta di Noemi Bocchi, la nuova compagna di Totti e colei che avrebbe messo fine al loro matrimonio.

“Che cosa penso della nuova compagna del mio ex marito? Spero che sia felice, che siano felici. Veramente. Almeno ne sarà valsa la pena”.

La risposta di Ilary, come sempre perfetta e millimetrica, non lascia spazio a repliche ma si evince l’ironia insofferente della romana, che evidentemente non ha alcuna intenzione di perdonare la rivale. Parlando invece della vacanza che i suoi figli hanno fatto con Totti e Noemi, Ilary ha assicurato di non aver avuto alcun problema, ammettendo di volere i suoi figli fuori dalle dinamiche della separazione, per poi scoppiare a ridere. “Quello che è successo non è colpa loro e non deve essere una colpa loro che, anzi, devono continuare ad avere rapporti con tutti e due. È giusto così. Perché mi viene da ridere? Perché eravamo partiti con questa intenzione qui, poi dopo, come dire… Insomma”. Cosa ne pensate?