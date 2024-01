Ilary Blasi, clamorosa Anticipazione sul suo Libro: ''Bomba inedita su Francesco Totti''

Gossip TV

Di cosa parla il libro di Ilary Blasi “Che stupida”? Francesca Barra dà una clamorosa anticipazione che riguarda Francesco Totti.

Tra pochissimi giorni uscirà in libreria “Che stupida”, libro edito Mondadori e scritto da Ilary Blasi, che racconta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti e altri retroscena inediti. Francesca Barra, ospite de La Vita in Diretta, ha svelato un’anticipazione clamorosa sul manoscritto.

Ilary Blasi, bomba sul suo Libro: cosa c’è scritto

Tra circa una settimana, in libreria, arriva il libro scritto da Ilary Blasi dal titolo “Che Stupida”, edito Mondadori. Un libro che racconta la verità della bella presentatrice romana, parlando a lungo della fine del ventennale rapporto con Francesco Totti, dal quale si sta separando ufficialmente tra un colpo di scena Din Tribunale e l’altro. Ilary ha già svelato la sua versione dei fatti ufficiale nel documentario Unica, per il quale ha preso un cachet decisamente stellare, ma sembra avere in servo ancora qualche clamoroso dettaglio inedito per i suoi fan. A svelarlo è Francesca Barra che ha raccontato, ospite de La Vita in Diretta, una anticipazione inaspettata sul manoscritto della Blasi.

“Io non so nulla di Francesco Totti al Festival di Sanremo. So solo che devo presentare il libro di Ilary e per il resto non so nient’altro. Quando? Il 31 gennaio a Milano. Volete un’anticipazione? Per raccontare tutto posso tornare. Però per il momento posso dirvi che c’è una bomba dentro. Sì una bomba. Se il libro è stato scritto da un ghostwriter e non da lei? Allora, io posso dire che l’ho letto tutto e ho rintracciato la sua stessa identica modalità di comunicare. Poi non sono il suo ufficio stampa e la devo solo presentare da giornalista imparziale. Però ammetto che nel leggerlo ho ritrovato la sua stessa modalità di comunicare e parlare. Volete sapere la bomba che ha scritto nel suo libro? Esca il 30 gennaio, io lo presenterò il 31 in Duomo. A proposito della bomba, magari se Totti sarà a Sanremo magari potrà rispondere a quello che Ilary ha scritto nel libro. No, non sul palco del Teatro Ariston, prima o dopo, nei giorni di Sanremo, si ci andrà. Ma sul libro posso dire che sarete stupiti”.

Insomma cosa ha scritto Ilary? La presentatrice non ha lesinato con i dettagli nel documentario, riportando la stessa versione dei fatti anche nello studio di Verissimo, e ci si aspetta che nel suo libro “Che Stupida” vi sia la stessa trasparenza che l’ha da sempre contraddistinta.