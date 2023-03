Ilary Blasi cancella tutte le foto con Francesco Totti: la reazione dell'ex capitano giallorosso

Gossip TV

Ilary Blasi, nelle ultime ore, ha rimosso tutti i contenuti che la ritraevano insieme all'ex marito Francesco Totti. La conduttrice che si trova a Francoforte con il compagno Sebastian Muller ha eliminato da Instagram tutte le foto che la ritraevano con l'ex capitano giallorosso.

Scatti postati in occasioni del compleanno, anniversari di nozze, momenti di quotidianità accompagnati sempre da romantiche dediche. Gli unici scatti rimasti dove appare anche Totti sono due con la presenza dei figli: con Isabel a Disneyland e con Cristian e Chanel alle Maldive.

Dal canto suo l'ex n10 della Roma, che si è mostrato di recente per la prima volta con Noemi Bocchi con tanto di dedica, non ha cancellato le sue foto con Ilary alla quale ha sempre dedicato dolci parole d'amore.

Martedì 14 marzo prossimo, è prevista la prima udienza di separazione e gli accordi tra la parti sembrano molto lontani. E' la prima data dell'udienza per la giudiziale che darà vita ad una battaglia legale che si prevede lunghissima. I temi sono molti: dalle questioni economiche, all'assegnazione degli appartamenti e l'affidamento degli figli: la figlia Isabel di 6 anni, Cristian e Chanel, rispettivamente 17 anni e mezzo e 16 anni. Anche se è abbastanza scontato e prevedibile che resteranno con Ilary, il tema è delicato e conferma il contrasto tra le due parti, rappresentate dagli avvocati Antonio Conte (per Totti) e Alessandro Simeone (per la Blasi).