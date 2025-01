Ilary Blasi: "Aspetto ancora Totti a cena con i ragazzi"

Gossip TV

A pochi giorni dal secondo capitolo della sua vita in uscita su Netflix, Ilary Blasi si è raccontata a cuore aperto a La Repubblica.

A pochi giorni dal secondo capitolo della sua vita in uscita su Netflix - "Ilary" - Ilary Blasi si è raccontata a cuore aperto a La Repubblica.

Ilary Blasi: "La separazione con Francesco Totti? Una seconda chance"

L'ex signora Totti si è confidata, offrendo uno spaccato della sua vita attuale. La serie segue momenti intimi e quotidiani, tra cene nella villa all’Eur con amiche e sorelle, un viaggio in Giappone, un lancio col paracadute e momenti condivisi con il fidanzato Bastian. Parlando dell'uscita di "Ilary" sulla piattaforma Netflix dal 9 gennaio prossimo, la conduttrice ha dichiarato:

«Per Unica c’era più attenzione mediatica, trattava della separazione e non avevo mai parlato prima. Con questa serie cambiamo tono: ci sono io e serve la voglia di scoprire cosa faccio. Non ho aspettative, ma mi sono divertita. La mia vita è iniziata mediatica e finirà mediatica, separazione compresa"

Sulla separazione dall'ex capitano giallorosso, la Blasi si mantenuta è riservata:

"Sono tranquilla, veramente. E poi la vita cambia. Non è una cosa bella, ma l’ho vissuta come una seconda chance. Nei momenti difficili devi essere realista, le cose veramente brutte nella vita sono altre. Il mio rammarico riguarda i miei figli. Non vengo da una famiglia di separati, i miei genitori stanno insieme da una vita, e ho avuto un bell’esempio."

Parlando del suo rapporto con il fidanzato Bastian Muller, Ilary ha raccontato come si siano conosciuti:

"Ci siamo incontrati in una lounge. All’inizio non sapeva chi fossi, poi è stato catapultato nel mio mondo. Era ovunque, su tutti i siti. A un certo punto mi ha chiesto: ma che succede?"

Descrivendo Bastian, Ilary lo ha definito:

"Romantico, più fisico, l’opposto di me. Ha capito come sono e mi accetta".

Anche i suoi figli hanno reagito a modo loro alla nuova relazione.

"Cristian mi ha chiesto: “Perché un tedesco?”

Parlando di che tipo di madre sia, la Blasi si è descritta come una donna pragmatica:

"Non sono mai stata da abbracci e coccole, dimostro affetto in altri modi, con l’esserci, organizzando. Chanel e Cristian sono grandi, ma con Isabel mi lascio andare di più. È affettuosa, e forse è lei a tirare fuori il mio lato più tenero"

Nonostante le voci, Ilary ha negato ogni attrito con Silvia Toffanin e ammette di non provare nostalgia per la televisione:

"Non abbiamo litigato. Tra trent’anni mi vedo come mia madre, ma non sarò come lei. Aiuterò con i nipoti, ma non sempre. Mi piacerebbe ancora fare qualche weekend libero. Il Cinema? Mi piacerebbe provare, è un mondo che mi affascina"

Nel suo libro Che stupida, Ilary aveva invitato Francesco Totti a una cena con i ragazzi, proponendo una spaghettata in famiglia. Per ora non ha ricevuto risposta, ma ha ammesso:

"La speranza è l’ultima a morire, sarebbe carino..."