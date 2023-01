Ilaria D'Amico: dopo soli tre mesi, la Rai dice stop al suo talk show Che c'è di nuovo

Gossip TV

A quanto pare i vertici di Rai 2 hanno deciso di chiudere Che c’è di nuovo, il talk show di approfondimento che Ilaria D'Amico conduceva in prima serata.

Che il nuovo programma di Rai2 chiamato Che c'è di nuovo non stesse andando incontro ai risultati sperati, lo si era capito da un po' di tempo. Purtroppo i risultati degli ascolti in nella fascia serale in cui va in onda, sono sempre stati deludenti e non sono migliorati col tempo. Alla conduzione, lo storico volto di Sky Sport Ilaria D'Amico ha fatto del suo meglio, nonostante il pubblico generalista di Rai2 non abbia risposto a sufficienza, perlomeno non secondo i minimi standard richiesti da un programma sulla Rai nella competitiva e affollata prima serata.

Le notizie che circolano sul web, confermate dall'informatissimo portale di Davide Maggio, indicano come i vertici della TV di stato abbiano già preso una decisione sul futuro del talk show della conduttrice. Gia lo scorso dicembre, a inizio mese, con l'abituale irriverenza che ne contraddistingue la personalità, Striscia la Notizia aveva consegnato a Ilaria D'Amico il celebre Tapiro d'Oro, proprio per i mancati risultati del programma.

La Rai ferma Ilaria D'Amico e il suo show Che c'è di nuovo

Anche se i risultati d'ascolto fossero sconfortanti, per un po' di è andato avanti, perché come diceva giustamente la conduttrice "Avete mai visto un nuovo programma di informazione, su una rete che deve riaffermarsi anche negli ascolti, che pronti via fa boom? Ci vuole tempo per farlo crescere".

L'altro ieri 12 gennaio, in occasione del ritorno in diretta di Che c'è di nuovo, Ilaria D'amico scriveva su Instagram: "Prima puntata del 2023: in studio Wanna Marchi e l’Italia dei maghi. Il Presidente della Puglia Emiliano ed il virologo Bassetti sul caos sanità e paura ritorno Covid. Il caso Erba con l’analisi di nuove prove, e la difesa di Rosa e Olindo che chiede la riapertura del caso. Ci vediamo più tardi, ore 21:30.". Purtroppo anche in questo caso lo share è stato penalizzante, essendo fermato al 2,4%.

Davide Maggio si dice convinto che Rai2 abbiamo definitivamente deciso per la sospensione del talk show. È molto probabile, in ogni caso, che il programma apparirà nei palinsesti della rete anche giovedì prossimo, per poter dare l'occasione alla conduttrice di salutare in un'ultima puntata coloro che hanno seguito con passione il talk show, quel pubblico fidelizzato di Che c'è di nuovo che purtroppo non è bastato per tenere in vita la produzione.