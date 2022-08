Il Collegio, Maria Sofia Federico fa una confessione shock: ''Spasmi che non mi fanno dormire, soffro di depressione''

Gossip TV

L’ex protagonista de Il Collegio fa una rivelazione sconcertante su Instagram, allarmando tutti i fan.

Protagonista de Il Collegio, dove si è contraddistinta per il suo amore per la cultura e qualche difficoltà nel trovare la chiave giusta per integrarsi nel gruppo, Maria Sofia Federico ha spiazzato tutti i numerosi fan su Instagram, comunicando di soffrire di depressione.

Il Collegio, Maria Sofia Federico racconta la depressione

Nel corso della sesta edizione de Il Collegio, il pubblico è rimasto particolarmente colpito da Maria Sofia Federico e dalla sua grandissima forza d’animo. La giovane, nonostante l’età, è già un’attivista piuttosto conosciuta nel mondo dei social, come su Instagram dove vanta 172mila followers. Vegana, sensibile al tema dell’emancipazione femminile e all’accettazione di tutto ciò che è considerato diverso per antonomasia, Maria Sofia lancia messaggi forti e non ha paura del giudizio degli altri, provocando e talvolta scioccando con i suoi messaggi sempre più espliciti.

Recentemente, l’ex collegiale ha condiviso con i suoi sostenitori la sua lotta alla depressione. Maria Sofia è apparsa molto giù di morale e negativa, allarmando i fan che invece sono abituati a vederla sempre combattere. Ecco il duro sfogo:

“Sono davvero triste. Per me è difficile mangiare e se mangio mi pento. Non ho voglia di vedere la luce del sole […] Ho spasmi molto forti che non mi fanno dormire la notte. Spesso mi capita di disconnettermi non ricordandomi chi sono, cosa mi succede. Esistere mi pare fluttuare in un sogno tormentato. La depressione è una malattia terribile. Vorrei che in molti si accorgessero che fortuna hanno ad essere felici […] Non consiglio a nessuno di applicare lo stesso ragionamento che sto esponendo qui. La vostra salute mentale è importante e dovete rispettare i vostri limiti”.

Cosa ne pensate?