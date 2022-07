Il Collegio Anticipazioni dettagliate e lo sfogo di Giancarlo Magalli, fatto fuori dalla Rai

Gossip TV

Giancarlo Magalli perde il posto di voce narrante de Il Collegio e tuona contro la Rai.

La settima edizione de Il Collegio si prepara a debuttare su Rai 2 con tantissime novità e un nuovi collegiali pronti a mettersi alla prova. Dopo l’addio di una delle professoresse più amate del reality show, ora tocca a Giancarlo Magalli perdere il posto come voce narrante. Ecco chi lo sostituirà.

Il Collegio, Magalli fuori: la nuova voce narrante sarà di…

Fervono i preparativi per la settima edizione de Il Collegio, che torna su Rai 2 con un nuovo cast di collegiali e tante novità anche nel corpo insegnati, dopo l’addio di una delle professoresse più amate e due storici docenti. Le riprese si terranno, come ormai da diversi anni, nel Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita ad Anagni, e si vocifera che questa volta ci saranno due classi distinte e seguire le lezioni, svolgere i compiti e puntare ad ottenere la promozione al tanto temuto esame di fine anno.

Questa volta, il reality show di Rai 2 ci catapulta nel 1958, fino ad ora il viaggio più lungo indietro nel tempo, e insistenti indiscrezioni collocano la data di debutto al 27 settembre 2022, con ben otto puntate in onda in prima serata. Ma le novità non sono finite qua. Il Collegio ha avuto come voce narrante quella di Giancarlo Magalli per lunghissimi anni, ora invece il presentatore è stato fatto fuori dal progetto e sostituito da Nino Frassica, come fa sapere Francesco Canino che parla di una presentazione ufficiale della new entry durante presentazione dei palinsesti Rai agli inserzionisti.

La decisione ha fatto infuriare Magalli, che ha commentato caustico su Facebook, ironizzando sull’incapacità della rete nazionale di dimostrare il minimo riconoscimento ai lavoratori. Voi cosa ne pensate di tutte le novità della nuova edizione de Il Collegio?

