Il Collegio, Anticipazioni shock: la professoressa più temuta lascia per sempre!

Una delle professoresse più temute dagli alunni, e amata dal pubblico di Rai 2, lascia il cast de Il Collegio.

Il Collegio si prepara a debuttare in autunno con la settima edizione ma ci sarà un addio importante ad aspettarci. La professoressa Maria Rosa Petolicchio, temutissima insegnante di matematica e scienze che ha messo in difficoltà più di qualche alunno, lascia il cast del programma di Rai 2, e non sarà la sola.

Il Collegio Anticipazioni: addio a Petolicchio e…

Manca sempre meno al debutto della settima edizione de Il Collegio, e i fan del programma di Rai 2 sono curiosi di scoprire in quali anni verranno catapultati gli alunni questa volta. Sembra, tuttavia, che il cast perderà un pezzo importantissimo, ovvero la professoressa Maria Rosa Petolicchio, che con matematica e scienze ha dato il filo da torcere a più di qualche collegiale.

“Il direttore Rai Stefano Coletta aveva annunciato degli importanti cambiamenti per il corpo docenti in generale. In effetti, cliccando il sito BanijayItalia.it, scopriamo che sono aperti i casting anche per i professori. Ma di quali materie? Basta leggere il disclaimer: “Banijay Italia sta cercando professori di matematica e scienze, storia e geografia, madrelingua francese, educazione motoria, canto, disegno e arte”. Quindi, probabilmente, saluteremo anche Raina (storia e geografia) e Carnevale (arte)”.

Insomma, Il Collegio perde Petolicchio, Raina e anche Carnevale: una vera strage nel corpo docenti. Stando sempre alle indiscrezioni, questa volta le classi saranno ben due, alternandosi tra le stesse lezioni e gite fuori porta, fino a ritrovarsi uniti per i faticosi e temuti esami di quinta elementare.

