Ignazio Moser: I genitori divorziano dopo 41 anni insieme. Ecco che cosa sta succedendo

I suoceri di Cecilia Rodriguez, ossia il padre e la madre di Ignazio Moser, Francesco e Carla, hanno firmato le care del divorzio.

Francesco Moser e Carla Merz, i genitori di Ignazio Moser, hanno deciso di divorziare dopo una vita insieme.

Ignazio Moser: I genitori si dicono addio dopo 41 anni di matrimonio

I genitori di Ignazio Moser, Francesco Moser e Carla Merz, si sono detti addio dopo 41 anni insieme. A diffondere la notizia è stato il quotidiano Adige, proprio perché i suoceri di Cecilia Rodriguez formavano una delle coppie più longeve del Trentino Alto Adige.

Il Moser senior e la Merz, in realtà, erano già separati da tempo, ma soltanto ora hanno ufficializzato la rottura, firmando le carte del divorzio. I due si erano sposati nel lontano 1980, proprio in Piazza Duomo, a Trento. Innumerevoli, tra parenti, amici e fan de Lo Sceriffo, questo il soprannome del campione di ciclismo, avevano presenziato all'evento. Dal loro matrimonio, poi, nasceranno Francesca, Carlo ed Ignazio.

Francesco e l'ormai ex moglie, come riporta il sopracitato giornale, erano separati da ben quattro anni, benché nessuno lo sapesse: la riservatezza, dopotutto, li ha sempre contraddistinti. Proprio per tale ragione, infatti, inizialmente lo sportivo non aveva preso bene la partecipazione del terzogenito al Grande Fratello Vip e, di conseguenza, il suo ingresso nel mondo dello spettacolo.

Dunque, i motivi che hanno portato il Moser senior e Carla a decidere di mettere la parola "fine" alla loro lunga unione non sono noti e, con ogni probabilità, resteranno tali.