I matrimoni più attesi del 2024: ecco tutti i vip che convoleranno a nozze nel nuovo anno!

Nel 2024 ci saranno diversi matrimoni tra i personaggi del mondo dello spettacolo: ecco perciò alcune delle nozze vip più attese!

Il 2024 si prospetta un anno ricco di avvenimenti importanti per molti personaggi del mondo dello spettacolo e sono diverse le coppie che convoleranno a nozze quest'anno.

Matrimoni 2024: ecco le coppie vip che si sposeranno quest'anno!

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono una delle coppie che convoleranno a nozze in questo 2024, per la precisione il 6 luglio. Terzi, infatti, ha chiesto la mano alla compagna durante la semifinale di Ballando con le Stelle, emozionando la conduttrice e tutto il pubblico da casa. Commossa, Simona Ventura non ha potuto non dire un sospirato sì anche alla presenza dei suoi genitori.

Ma il 2024 sarà finalmente anche l'anno delle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la sorella minore di Belen Rodriguez, infatti, e il fidanzato avevano annunciato le nozze già nel 2023, ma a causa di alcuni problemi legati all'assenza alla cerimonia di membri cari della famiglia Rodriguez avevano scelto di rimandare e, ora, a discapito di voci di crisi e di chiusura dei rapporti, sembrano decisi a dirsi il fatidico 'sì' a ottobre 2024.

Ma quest'anno, per la precisione, a settembre, convoleranno a nozze anche due amati protagonisti di Uomini e Donne: Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La coppia, infatti, si è raccontata in diverse interviste rivelando che dopo attente ricerche, finalmente, ha trovato location e data perfetta per celebrare il loro amore. Un sogno, inoltre ha confessato l'ex tronista, sarebbe quello di avere Maria De Filippi al loro matrimonio, visto che il loro amore è nato proprio nel suo programma.

Secondo gli ultimi rumors, nel 2024 convoleranno a nozze anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: i due ex concorrenti del GF, infatti, hanno ammesso di desiderare di sposarsi da molto tempo e sembra che quest'anno appena iniziato possa essere davvero quello giusto per coronare il loro sogno.