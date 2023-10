Heidi Baci ospite a Verissimo dopo il ritiro dal Grande Fratello!

Gossip TV

L'ex gieffina Heidi Baci sarà protagonista di Verissimo il prossimo fine settimana, dopo l'addio definitivo al Grande Fratello!

Il ritiro di Heidi Baci dal Grande Fratello ha avuto grande eco mediatica e, a distanza di qualche settimana dal suo addio definitivo al reality di Canale5 targato Mediaset, l'ex gieffina tornerà in tv ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, il prossimo fine settimana.

Verissimo, Heidi Baci pronta a raccontare della sua esperienza nel GF a Silvia Toffanin!

L'annuncio è stato dato dalla pagina Instagram ufficiale del programma condotto da Toffanin: il prossimo fine settimana Heidi Baci sarà ospite di Verissimo:

"Direttamente dalla Casa del Grande Fratello, sabato a Verissimo una delle protagoniste di questa edizione...Heidi Baci"

La sua uscita ha destato non poco scalpore, per le modalità turbolente con cui è avvenuta: durante una diretta del reality, Heidi ha incontrato suo padre Genti, il quale ha avuto per lei parole forti, rivelandole che dal di fuori la sua esperienza nel programma stava causando non poche preoccupazioni a lui e alla madre, soprattutto, per le insistenti attenzioni che la gieffina stava ricevendo da Massimiliano Varrese, attore di 47 anni, e inquilino della casa.

Nonostante in più di un'occasione Heidi avesse ammesso di non provare nulla per Varrese, il gieffino era stato insistente nel suo tentativo di conquistarla, sostenuto molto probabilmente anche dagli autori del reality, desiderosi di creare una ship all'interno del programma e veder così crescere gli ascolti del GF. Dopo il confronto con il padre, Heidi era scoppiata in lacrime, preoccupata anche per le condizioni di salute della madre, e nel cuore della notte aveva abbandonato la casa del Grande Fratello, tra lo sconcerto degli inquilini e del pubblico. A distanza di una settimana, era poi tornata nel reality per chiarire i motivi per cui se ne era andata e che non avevano a che fare con nessuna manipolazione da parte di suo padre.

Anzi, Heidi aveva voluto sottolineare che l'unica manipolazione che aveva subito era stata da parte di Varrese e aveva confermato di essere uscita spontaneamente e che ora vedeva tutto con chiarezza. A quanto pare, la sua vicenda televisiva non è ancora conclusa del tutto, perché Heidi Baci sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e sicuramente verranno analizzate le dinamiche che l'hanno vista coinvolta nel GF.