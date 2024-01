Heidi Baci al Grande Fratello albanese racconta di Massimiliano Varrese: "I suoi atteggiamenti erano un problema"

Heidi Baci, tra le ex protagoniste del Grande Fratello è tra i nuovi concorrenti della terza edizione di Big Brother VIP in Albania. Ai suoi compagni d'avventura ha parlato degli atteggiamenti di Massimiliano Varrese.

Proprio a causa del suo ex coinquilino, la 26enne italo-albanese ha deciso di lasciare il reality show targato Mediaset.

Ecco cosa ha raccontato Heidi come riportato dai colleghi di Biccy:

La Baci ha parlato anche de rapporto con i suoi genitori:

M: e come è successo tutto?Hai detto che volevi uscire ?

H: è venuto papà e mi ha detto che non stavano bene a causa di quelle situazioni ed è andato via. Io non ce la facevo a stare con il pensiero che loro stessero male

M: ti sei innamorata lì?

H: No