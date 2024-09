Heather Parisi a Verissimo: "Sono felicissima di diventare nonna! I giornali hanno tentato di infangarmi"

Gossip TV

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Heather Parisi ha commentato le polemiche sulla mancanza di commenti sulla gravidanza di sua figlia Jacqueline e ha replicato a quelle che ha definito delle falsità da parte dei giornali.

Heather Parisi è stata ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo oggi, domenica 8 settembre. La showgirl ha raccontato della sua vita professionale e privata e ha finalmente dato una risposta alle tante polemiche sorte intorno al suo silenzio in merito alla gravidanza della figlia Jacqueline Luna Di Giacomo. Secondo la showgirl le sterili bugie messe in giro da "i soliti 4 gatti nella pozzanghera del gossip" avrebbero come unico scopo quello di creare zizzania e gettare fango su di lei. E, ha poi promesso Parisi, i suoi avvocati sono già all'opera per i dovuti provvedimenti.

Heather Parisi a Verissimo: "Sono felicissima di diventare nonna, chi dice il contrario è in malafede"

Parlando del suo legame con i 6 figli, Heather Parisi ha rivelato alcuni dettagli sulle sue figlie primogenite: Rebecca Jewell Manetti e Jacqueline Luna Di Giacomo. Entrambe le due figlie sono nate quando la sua carriera era all'apice e Parisi ha ammesso che ha lavorato portandole sempre con sé. Anche se, soprattutto con Rebecca, si vedono poco, poiché la showgirl vive a Hong Kong, sente con lei una grande complicità.

La showgirl ha poi ammesso che anche se non si vedono molto, anche solo ricevere un loro messaggio la rende estatica. Parisi si è separata da entrambi i suoi precedenti compagni e nel raccontare del rapporto con le figlie, dopo la separazione, ha ammesso che talvolta è stato difficile gestire tutto, poiché lei e i suoi precedenti partner non avevano sempre gli stessi valori. Con la nascita di Jacqueline Luna ha rivelato che ha compreso che voleva dedicarsi di più alla famiglia e all'essere mamma e che ha perciò preso la decisione di abbandonare la sua carriera.

Parlando di Jacqueline Luna, la showgirl ha espresso entusiasmo all'idea di diventare nonna: "Ti rendi conto divento nonna? Quando ho incontrato Umberto Maria a 50 e ho avuto i miei figli mi hanno chiamato mamma/nonna. Ma ora che sto per diventare nonna sono davvero felice". Heather Parisi ha poi colto la palla al balzo per replicare alle polemiche che sono nate a causa di alcune dichiarazioni riportate da vari esperti di gossip e influencer sul suo silenzio in merito alla gravidanza della figlia:

"Di queste polemiche mi sono un po' stufata. Quegli 8 gatti, che oggi sono diventati 4, in una pozzanghera dei pettegolezzi, hanno riportato cose non vere. Ma la nonna non è la protagonista, ma sono la mamma, il papà e la creatura che sta per nascere. I giornali devono smettere di dire bugie e di mettermi in bocca parole che non ho mai detto. I miei avvocati si stanno divertendo molto. Non ho mai parlato della mia infanzia che è stata terribile, perché ho sempre avuto molto rispetto per i miei genitori, anche se hanno sbagliato"

Heather Parisi ha poi menzionato - senza farne il nome - l'intervista a Francesca Fagnani a Belve, rivelando che il metodo della giornalista è stato un po' invadente e che non si è sentita a suo agio durante quella conversazione:

"Glissavo sulle domande, non ne volevo parlare, ma lei era molto invadente."

Verissimo, la verità di Heather Parisi sulle polemiche per la gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo

Alla prospettiva di diventare nonna, Heather Parisi esclama: "Ma certo che voglio diventare nonna, chi dice il contrario vuole solo mettere zizzania tra le persone. Per quale ragione non vorrei incontrare il mio futuro nipote?". La showgirl ha anche ammesso che spera che i suoi futuri nipoti la chiamino Nana Crilou, unendo il termine statunitense per nonna e la famosa canzone Cicale che l'ha resa famosa nel nostro Paese.

Heather ha poi ricordato al pubblico che non deve credere a ciò che dicono altri di lei, perché lei è sempre molto schietta e parla attraverso i suoi personali canali social, non attraverso terzi. Parisi ha poi commentato alcune dichiarazioni rilasciate dalla figlia Jacqueline Luna sui social: l'influencer aveva infatti espresso malcontento sul silenzio della madre in merito alla sua gravidanza:

"Mi dispiace, ma lei ha scelto una strada che io non avrei intrapreso. Ha scelto di parlare sui social, ma non ha compreso che così facendo i suoi fratelli minori, che non c'entrano nulla, possono essere feriti da ciò che ha detto. Ma è stata una scelta sua. Io non ho intenzione di raccontare come e quando e dove vedo i miei figli, quelli sono affari nostri."

Parisi ha poi concluso affermando di essere serena con sé stessa e che non ha nulla da recriminarsi, perché non è stata una mamma perfetta, ma è stata una brava madre e che spera di poter un giorno organizzare un pranzo con tutti e sei i suoi figli.