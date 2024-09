Heather Parisi rompe per la prima volta il silenzio sulla figlia Jacqueline Luna Di Giacomo: "Non mi giustificherò"

Gossip TV

Dopo mesi, finalmente, Heather Parisi ha detto la sua sulle polemiche sorte intorno al suo silenzio in merito alla gravidanza della figlia Jacqueline Luna Di Giacomo. Ecco cosa ha rivelato.

Jacqueline Luna Di Giacomo ;e ;Ultimo ;sono in dolce attesa del loro primo figlio: il cantante romano ha annunciato il lieto evento durante uno dei suoi concerti quest'estate. Sul palco dell'Olimpico di Roma, infatti, a raggiungerlo con il pancione già evidente è salita la fidanzata ;Jacqueline ;e ;Ultimo ;ha rivelato che presto i due diventeranno genitori. Entusiasta la reazione dei fan e dei famigliari della coppia, come la sorella dell'influencer, ;Rebecca, e del padre di lei, Giovanni Di Giacomo. Ma a far discutere è stato il prolungato ;silenzio ;di ;Heather Parisi. La showgirl, infatti, per settimane non ha voluto rilasciare alcun commento sulla vicenda ed è solo nella giornata di oggi che ha pubblicato un ;amaro post sui social ;in cui rivela cosa pensa della situazione con la ;figlia.

Heather Parisi rompe per la prima volta il silenzio sulla situazione con la figlia Jacqueline

Dopo l'annuncio che ;Jacqueline Luna Di Giacomo ;e ;Ultimo diventeranno genitori, ;sui social i fan hanno notato che da parte della madre dell'influencer, la showgirl ;Heather Parisi, non c'è stato alcun commento. I rapporti tra le due donne sono stati molto tesi da diversi anni a questa parte e l'assenza di commenti da parte della showgirl ha alimentato le voci di un pessimo rapporto tra loro. Poche ore fa, tuttavia, ;Heather Parisi ;ha rotto il silenzio e ha pubblicato un lungo messaggio sul suo account di Instagram.

La showgirl ha pubblicato una sua foto di spalle e a corredo ha aggiunto una lunga didascalia, nella quale afferma che ;non ha intenzione di dare giustificazioni per come vive la sua vita privata ;e che non alimenterà alcun gossip per quanto riguarda i rapporti con la sua famiglia, al di là di ciò che possano dire i giornali o la TV. Parisi ;- che ora vive in Cina con il compagno e i figli più piccoli - ha proseguito dicendo che non trova corretto che solo perché è un personaggio pubblico allora deve far conoscere i dettagli della sua vita privata.

La showgirl ha poi continuato affermando che vuole essere giudicata per il suo lavoro, per ciò che pensa e per le sue idee, non per come si comporta nel privato e che non userà la sua vita personale per attirarsi maggior popolarità:

"Oggi molti personaggi del mondo dei social o dello spettacolo usano la propria vita privata per far parlare di sé. Questo succede quando non si ha nulla da raccontare dal punto di vista artistico perché non si hanno una carriera e un talento da artista. Io ho carriera e talento e non parlo dei miei fatti privati ad uso della pruderie e della morbosità di una società in cui farsi i c**** propri non è più un valore."

I rapporti tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Heather Parisi

La relazione tra madre e figlia è sempre stata particolarmente tesa, almeno stando a ciò che racconta la giovane influencer. Nata dalla relazione di ;Parisi ;con ;Giovanni Di Giacomo, ;Jacqueline ;è molto legata al padre e alla sorellastra ;Rebecca Jewells Manetti. Le due, infatti, pur vivendo lontane sono sempre in contatto e Rebecca ha espresso grande entusiasmo al diventare zia per la prima volta.

I rapporti con la madre, invece, si sono incrinati a causa di litigi e incomprensioni. In un'intervista da Barbara D'Urso nel 2019, ;Parisi ;dichiarò di essere stata maltrattata dai suoi ex compagni, provocando la risposta di ;Jacqueline Luna, che invitava invece i followers a chiedere alla madre in che rapporti fosse con lei e Rebecca, le due figlie più grandi.

La showgirl ha anche mostrato un certo disprezzo per la relazione della figlia con ;Ultimo, tanto che a Belve finse di non sapere chi fosse il cantante. Il post con cui ;ha rotto il silenzio ;è solo il preludio a ciò che ;Heather Parisi ;racconterà probabilmente questo fine settimana a Verissimo, dove sarà ospite di Silvia Toffanin.