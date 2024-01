Grande Fratelo, Stefano Miele viola il regolamento: arriva il duro provvedimento disciplinare [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata del GF, Stefano Miele ha violato il regolamento della casa: ecco il duro provvedimento disciplinare che ha ricevuto.

La puntata del Grande Fratello di ieri sera, lunedì 15 gennaio, è stata ricca di avvenimenti e discussioni: il confronto acceso tra le due fazioni della casa di Cinecittà, poi la lite tra Beatrice Luzzi, Letizia Petris e Paolo Masella, la sorpresa per Fiordaliso, che ha potuto riabbracciare il figlio dopo 4 mesi e, infine, il provvedimento disciplinare assegnato a Stefano Miele, per aver violato il regolamento!

GF, Stefano Miele viola il regolamento: il duro provvedimento disciplinare assegnatogli

Verso la fine della puntata del GF, il conduttore Alfonso Signorini ha richiamato Stefano Miele per aver violato il regolamento: la violazione è stata abbastanza grave, perché il conduttore del reality di Canale5 ha immediatamente predisposto un duro provvedimento disciplinare. Questa grave violazione è avvenuta durante la festa per i 4 mesi trascorsi dai gieffini in casa. Nel corso della festa, uno scambio di battute tra Stefano e Giuseppe Garibaldi ha attirato l'attenzione di Signorini e della produzione del programma.

Infatti, nel tentativo di zittire Anita Olivieri, Miele ha dichiarato di conoscere le percentuali che davano Beatrice e lei come favorite del pubblico e il gieffino ha lasciato intendere che la plurilaureata non aveva affatto le stesse preferenze di Luzzi, mandando così nel panico Olivieri. Ieri, inoltre, Anita e Signorini hanno avuto una piccola scaramuccia proprio perché la gieffina ha riportato i commenti di Miele in puntata.

Per aver rivelato questa informazione, Stefano Miele è stato accusato di aver violato il regolamento e, così, nel corso della puntata, Signorini gli ha letto il comunicato con cui assegnava al gieffino un duro provvedimento disciplinare:

"Stefano, sei entrato nella Casa da poco e sai molto bene che è vietato dare informazioni o fare allusioni su quello che accade fuori. Quello che hai detto, vero o falso che sia, non è di poco conto. Perché può condizionare gli altri concrorrenti e quindi anche il gioco stesso. Per questa ragione, il Grande Fratello ha deciso che tu sei il primo candidato alla prossima eliminazione!"

