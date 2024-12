Grande Fratello, Zeudi Di Palma respinge il contatto fisico con Perla Maria: "Non mi toccare" , il video

Gossip TV

Durante la diretta del Grande Fratello andata in onda ieri sera, l'ex Miss Italia gela la figlia di Maria Monsè.

Durante la diretta del Grande Fratello di ieri, lunedì 9 dicembre, un momento apparentemente innocuo ha innescato un'interazione gelida tra Zeudi Di Palma e Perla Maria Paravia.

Grande Fratello, Zeudi insofferente anche al contatto fisico

L’ex aspirante Miss Italia, già nota per la sua intolleranza ai rumori durante i pasti – aveva dichiarato di soffrire di misofonia, un disturbo che amplifica la percezione dei suoni specifici – ha mostrato di essere altrettanto insofferente nei confronti del contatto fisico.

La scena si è svolta quando Perla Maria, in un momento di confidenza, ha sfiorato il braccio di Zeudi. La risposta della modella è stata netta e senza possibilità di equivoco: “Non mi toccare”. Un'affermazione che ha lasciato Perla visibilmente spiazzata.

i fronte alla domanda “Perché?” di Perla Maria, Zeudi non ha dato spiegazioni dirette, ma a intervenire è stata un’altra coinquilina, Chiara Cainelli, che ha proposto una spiegazione piuttosto singolare. Secondo Chiara, il motivo potrebbe essere legato all’energia emotiva: “Quando una persona è emotivamente carica, se la tocchi, le trasmetti la tua energia e le cambi l’umore”. Perla, un po’ perplessa, ha replicato ingenuamente: “Io questa cosa non la sapevo”, mentre Chiara e Zeudi continuavano a discutere del tema.

L’interazione, seppur breve, non è passata inosservata. Pur avvenuta lontano dagli occhi degli altri concorrenti, la scena è stata catturata dalle telecamere e sta facendo rapidamente il giro del web. Molti spettatori hanno commentato l’atteggiamento di Zeudi, sottolineando come il suo comportamento, unito alla presunta intolleranza verso il contatto fisico, stia contribuendo a delineare un ritratto complesso e abbastanza fastidioso della ragazza. In ogni caso, l’episodio ha sollevato curiosità e acceso il dibattito, portando Zeudi al centro dell’attenzione mediatica e aprendo riflessioni su confini personali e sensibilità individuali. Come se non bastasse, qualche giorno fa, la modella, ha chiesto a Javier di non sedersi sul letto in quanto le dava fastidio il suo odore.

perla maria non ti meritano pic.twitter.com/oSlFHaMx0I — Paola. (@Iperborea_) December 10, 2024

