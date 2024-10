Grande Fratello, Yulia Bruschi teme la popolarità post reality. Interviene Javier Martinez: "Ma chi pensi di essere?!"

Gossip TV

Al GF, Yulia Bruschi si dice preoccupata dell'eccessiva popolarità post reality, ma a ricordarle di tenere i piedi a terrra è Javier Martinez. Ecco cosa è successo!

Come già accaduto nelle precedenti edizioni del Grande Fratello, alcuni concorrenti temono l'eccessiva popolarità che potrebbe seguirli una volta finito il reality. L'anno scorso questo discorso venne toccato da Anita Olivieri e da Paolo Masella e Letizia Petris, mentre nell'edizione 2024/2025 è la volta di Yulia Bruschi. La concorrente nip ha manifestato una certa apprensione sul suo futuro post GF, temendo che con la popolarità che otterrà non potrà essere più libera di vivere la sua vita di tutti i giorni. A ricordarle di tenere i piedi per terra ci ha pensato Javier Martinez.

GF, Yulia teme la popolarità post reality. Javier Martinez la stronca: "Ma chi pensi di essere?"

Yulia Bruschi ha rivelato ai coinquilini conosciuti nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini di temere per l'eccessiva popolarità che potrebbe ottenere ora che è nella Casa più spiata d'Italia e che, una volta terminato il reality, potrebbe impedirle di vivere la sua vita come prima. A intervenire e a ridimensionare le sue paure è stato Javier Martinez, su cui Yulia qualche giorno fa aveva detto la sua in maniera molto poco elegante.

Chiacchierando con Javier e Maria Vittoria Minghetti, Yulia ha dichiarato di non temere per la troppa fama che il GF le darà:

"Dopo non potrai andare in giro e salutare tutti, perché non sarai la persona di prima e non potrai andare a fare la scema in giro. Sei comunque uscita da un programma che è abbastanza seguito. Io anche prima ho sempre avuto un certo contegno, essendo una ragazza. Non possiamo sapere le possibilità che abbiamo dopo questo contesto. Dopo di qui andrai in dei posti, farai delle interviste..."

Javier Martinez, tuttavia, che ha già preso parte ad altri programmi in tv (Uomini e Donne e Temptation Island ndr), è intervenuto per stroncare il suo discorso:

"Ma fino a un certo punto, non puoi fare più nulla. La gente dopo un po' non ti ca** più, perché giustamente ma chi sei? Che pensi di avere fatto? Se una persona esce ora non è che deve andare in giro con il bodyguard, ma neanche fra sei mesi. Scendiamo con i piedi per terra"

GF, Yulia Bruschi e il commento su Javier Martinez

Yulia Bruschi si è lasciata andare, come mostrato in una clip notturna di qualche giorno fa, insieme alle Non è la Rai e a Shaila Gatta, a una serie di commenti su Javier Martinez. Dato che Shaila era ancora interessata - all'apparenza - al gieffino, ma incerta sulla loro compatibilità, le altre quattro inquiline hanno cercato di convincerla a non proseguire con un'eventuale conoscenza con Martinez.

"Se anche non mi piacesse, me lo farei piacere per il gioco. Però, che p**** Javier, non fa che parlare di pallavolo, una noia" ha affermato Yulia Bruschi, subito supportata dalle Non è la Rai: "E' troppo moscio per te, Shaila".

I commenti delle quattro gieffine, ma soprattutto, di Yulia non sono passati inosservati e Signorini li ha fatti ascoltare a Javier Martinez che ha ammesso una certa delusione per questo comportamento così infantile.

Scopri le ultime news su Grande Fratello