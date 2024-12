Grande Fratello, Yulia Bruschi e Giglio innamorati: "Non c'è nessuna strategia tra noi..." (VIDEO)

Gossip TV

Yulia Bruschi e Giglio si sono lasciati andare a un momento di tenerezza nella Casa del GF, svelando i reali sentimenti che provano l'uno per l'altra.

All'interno della Casa del Grande Fratello la coppia formata da Yulia Bruschi e Giglio ha scatenato molta curiosità nelle prime settimane del reality. La gieffina, infatti, era entrata nel programma felicemente fidanzata, ma durante la permanenza nella trasmissione si è avvicinata all'inquilino toscano e tra loro è sbocciato l'amore. In un confronto dopo un diverbio, i due gieffini si sono parlati a cuore aperto, rivelandosi i reciproci sentimenti.

GF, Yulia Bruschi e Giglio innamorati: "Non mi conosci ancora del tutto, ma voglio viverti fuori"

Yulia e Giglio si sono confrontati in cucina dopo un diverbio della sera prima: la coppia ha ammesso che la loro conoscenza, per quanto profonda, non è ancora al punto che permette a entrambi di conoscere tutto l'uno dell'altro, ma che questo si potrà risolvere fuori dal GF, quando si vivranno il loro amore lontano dal reality. "Mi fai capire tante cose" ha dichiarato Giglio "mi piace osservarti e ho notato anche le cose che vuoi tenere nascoste" per poi aggiungere che vuole dimostrarle che possono insegnarsi a vicenda molte cose e cambiare le reciproche visioni su tanti argomenti.

"Penso di essere cambiato molto da due mesi che sono qui, tutte le attenzioni che mi hai dato, anche tu meriti tutte le attenzioni del mondo" ha concluso il gieffino. In riferimento al diverbio della sera prima, Giglio ha fatto notare a Yulia che ha avuto un atteggiamento molto intransigente, ma che deve accettare anche questo lato, perché non si conoscono ancora bene. "So che posso essere diretta e questo diventa sgradevole a volte" si è giustificata la gieffina.

In salotto, Giglio le ha confessato che il percorso nel reality di Canale 5 è fondamentale per lui, perché anche a causa del suo lavoro aveva perso quella scintilla che gli permetteva di vivere al meglio la sua giornata. Invece, vivere l'esperienza del GF e viverla con Yulia si è rivelato importante: "Per questo ti chiedo di trascorrere del tempo insieme, mi piace" ha confessato il gieffino. Yulia, commossa da queste parole, gli ha confessato:

"Non ti ho scelto per strategia, non c'è nessun gioco tra di noi"

GF, Simone Costa, l'ex fidanzato di Yulia Bruschi: "Mi ha colpito con un bicchiere"

Mentre nella Casa del GF, Yulia e Gigio si vivono la loro storia d'amore, al di fuori del reality show, l'ex fidanzato della gieffina ha rilasciato un'intervista che ha fatto molto discutere. Mesi fa, Simone Costa è stato convocato dagli autori del Grande Fratello per un confronto con Yulia, poiché la ragazza aveva dichiarato di essere fidanzata, ma si era poi avvicinata a Giglio.

Simone si è presentato e durante il confronto con l'ex fidanzata ha ammesso di essere stato molto ferito dal suo comportamento, ma che non aveva intenzione di dirle nulla. "Viviti la tua vita, ma sappi che fuori io non ci sarò" le ha detto perentorio. Tuttavia, a distanza di settimane da quel confronto, sono emersi rumors di un episodio che ha visto Yulia e Simone coinvolti. A Fanpage.it, infatti, Simone ha rivelato di un drammatico episodio avvenuto tra lui e Yulia e che l'avrebbe spinto a sporgere denuncia contro la gieffina.

L'evento è accaduto l'11 settembre, giorno del compleanno di Yulia: la gieffina era nervosa, poiché a breve sarebbe entrata nella Casa del GF e stava cercando di ricordare tutte le date più importanti della sua vita, in modo da raccontare con sincerità tutto in tv:

"Le ho detto di essere semplicemente sincera, ma questa mia osservazione l’ha irritata ancora di più. È uscita dal locale, e io l’ho seguita per cercare di calmarla. Fuori, Yulia ha iniziato a inveire contro la mia famiglia. [...] Da una distanza di tre o quattro metri, mi ha lanciato un bicchiere. L’oggetto mi ha colpito sullo zigomo, causandomi una ferita grave. Ho perso molto sangue e sono stato portato d’urgenza al pronto soccorso."

Nonostante la denuncia, Simone ha continuato a supportare Yulia, finché non si è trovato costretto a entrare al GF per allontanare la gieffina, visto cosa stava succedendo: "Tutti sapevano della nostra relazione e quello che stava accadendo nella Casa, soprattutto con un altro concorrente, mi stava danneggiando. Non volevo più che la mia immagine fosse associata a lei". Simone Costa ha infine rivelato di aver lasciato l'Italia, perché non riusciva più a sopportare gli sguardi della gente sulla sua cicatrice: "Io ho una cicatrice di 8 centimetri sul viso che racconterà per sempre questa storia. [...] È una realtà dolorosa che continua a perseguitarmi, mentre la vera colpevole viene celebrata come una star".

Scopri le ultime news su Grande Fratello