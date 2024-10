Grande Fratello, Yulia Bruschi contro una gieffina: "Non si lava, che schifo nemmeno i denti!"

Gossip TV

Commenti velenosissimi di Yulia Bruschi nei confronti di una coinquilina del Grande Fratello

La scorsa notte, Yulia Bruschi, mentre era distesa a letto con Shaila Gatta, ha sollevato le coperte e ha iniziato a parlare male di una loro coinquilina.

Grande Fratello, Yulia Bruschi contro Jessica Morlacchi? "Che Schifo, ha sempre i capelli sporchi e indossa le cose degli altri"

Sebbene la modella toscana non indossasse il microfono, gli spettatori di Mediaset Extra hanno chiaramente udito le sue parole pungenti:

"Che schifo. Non si lava, nemmeno i denti. C’ha i gatti morti in testa, indossa solo le cose degli altri. Ed è falsa come la me**a, recita tutto il tempo.”

Nonostante Yulia non abbia fatto esplicitamente il nome della persona a cui si riferiva, le sue affermazioni sono apparse piuttosto dure e denigratorie. Gli utenti sui social, in particolare su Twitter, hanno rapidamente cercato di individuare la destinataria di queste frecciate velenose. Molti sono convinti che Yulia stesse parlando di Jessica Morlacchi, con la quale ha avuto diversi scontri nelle prime settimane di convivenza all'interno della Casa.

La Bruschi non è stata l'unica a parlare della scarsa igiene personale di una delle coinquilini. Qualche giorno fa, sono state le Ragazze di Non è la Rai ad affermarlo, e nel loro caso, hanno riferito anche il nome. Pamela, Eleonora e Ilaria, parlando con Clarissa Burt hanno parlato delle abitudini della Morlacchi affermando che non si lava tutti i giorni:

"Ieri si è fatta il bagno Jessica, sì proprio ieri. Lei non si lava tutti i giorni," ha detto Ilaria, suscitando lo stupore e le risate delle sue amiche.

La conversazione tra le quattro gieffine non è certo passata inosservata ai telespettatori più attenti, che hanno quindi collegato il nome fatto dalle showgirl a quello di Jessica. Le reazioni non si sono fatte attendere: commenti ironici, battute e perplessità hanno inondato Twitter e altre piattaforme, amplificando ulteriormente il dibattito sulla scarsa igiene di Jessica e il clima di tensione all'interno della Casa. L'episodio ha acceso nuovamente i riflettori sulle dinamiche interpersonali tra i concorrenti del Grande Fratello, alimentando discussioni e pettegolezzi.

Shaila e Yulia:

-Non si lava, c'ha i gatti morti in testa, c'ha sempre le cose degli altri addosso.

-E' falsa come la merda.

