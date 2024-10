Grande Fratello, Yulia Bruschi ad Amanda Lecciso: "Non puoi pretendere che faccia il gioco che dici tu"

Gossip TV

Yulia Bruschi rivela il suo pensiero ad Amanda Lecciso circa la discussione avvenuta nella notte tra le concorrenti del Grande Fratello e le Nomination fatte nel corso dell'ultima diretta.

L'accesa discussione scoppiata tra le concorrenti nella notte ha stravolto gli equilibri nella Casa del Grande Fratello. Ancora turbate e infastidite per l'accaduto, Yulia Bruschi e Amanda Lecciso si sono nuovamente confrontate e scontrate a causa delle nomination.

Il fastidio di Yulia Bruschi

Tensione alle stelle nella Casa tra le concorenti del Grande Fratello. A poche ore dalla lite scoppiata nella notte, Yulia Bruschi ha deciso di riaprire il discorso e chiarire una volta per tutte la sua posizione prima con Mariavittoria Minghetti e poi con Amanda Lecciso, che ha spostato l'argomento sul comportamento di Jessica Morlacchi e le nomination.

Yulia ha dichiarato di aver provato a fare un passo verso Jessica, ma senza successo, e che pur ritenendola una persona interessante non sente di dover fare altro. "Io credo che siate tanto diverse" ha prontamente replicato Amanda, certa del fatto che tra di loro non potrà esserci nessun tipo di amicizia. La sorella della nota Loredana Lecciso, però, non ha perso occasione per lanciare una frecciatina alla giovane toscana, che nel corso dell'ultima puntata anziché nominare l'ex cantante dei Gazosa ha deciso di penalizzare lei "Io credo che tu abbia fatto un calcolo per non nominare lei".

Yulia e Amanda ai ferri corti

Infastidita dalle parole di Amanda Lecciso e stanca della situazione, Yulia Bruschi ha ammesso di averla nominata solo ed esclusivamente perché aveva notato da parte sua un inaspettato allontanamento, ma di voler essere libera di fare quello che vuole. "Ognuno dà la sua Nomination. Non puoi pretendere che faccia il gioco che dici tu". Cosa succederà nei prossimi giorni? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 21 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che entrambe le concorrenti sono al televoto e rischiano l'eliminazione dal gioco.

