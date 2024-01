Grande Fratello, Vittorio Menozzi spinto in acqua da Massimiliano Varrese: "Gesto ignobile e violento"

Gossip TV

Richiesta ancora una volta e a gran voce, la squalifica di Massimiliano Varrese, i cui atteggiamenti nell'attuale edizione del Grande Fratello, continuano a indignare i telespettatori.

Grande Fratello, il brutto gesto di Varrese nei confronti di Vittorio

Nel corso della goliardica serata di ieri, i gieffini erano in piscina tra musica, danze e divertimento grazie all'aperitivo organizzato dagli autori. Vittorio era a bordo piscina quando improvvisamente e senza una precisa ragione, Massimiliano ha deciso di buttarlo in acqua spingendolo.

Un gesto che è stato subito condannato dal popolo del web e su X (ex Twitter) è tornato in tendenza l'hashtag #varresefuori. In molti hanno considerato l'azione di Varrese come pericolosa e violenta perché Vittorio è stato preso alla sprovvista e il gesto dell'attore romano sembrava tutt'altro che spiritoso. Varrese infatti non ha nascosto di trovare spesso Vittorio fuori luogo e ha manifestato una certa gelosia sul rapporto tra il modello e Monia La Ferrara, ex di Massimiliano. Anche quest'ultima, come Heidi Baci, ha preso le distanze dell'ex ballerino di "Carràmba! Che fortuna", giudicando i suoi comportamenti troppo oppressivi e le sue reazioni decisamente esagerate.

Varrese è stato già rimproverato da Signorini per i suoi comportamenti e molto contesto fuori dalla Casa anche da ex volti noti del reality show.

Ok confermato, l'ha fatto con cattiveria.

Allego prove.

Alfonso, mi dispiace, ma qua bisogna intervenire.#GrandeFratello #FuoriVarresepic.twitter.com/dlhrgmLxbH — 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓷 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 🍀 (@everythingcanc2) January 18, 2024

