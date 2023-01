Grande Fratello Vip, Wilma Goich sbugiardata dall'ex marito Edoardo Vianello: "Ha mentito!"

Gossip TV

Stanco delle continue bugie della vippona del GFVip, l'ex moglie Wilma Goich, Edoardo Vianello l'ha sbugiardata sulle pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini. Ecco cosa ha detto.

A quanto pare, le scaramucce tra Wilma Goich e l'ex marito Edoardo Vianello non vogliono proprio esaurirsi: al Grande Fratello Vip, in più di un'occasione, la vippona ha ricordato i numerosi tradimenti del marito, ma il cantante non ci sta più e ha detto basta.

GFVip, Edoardo Vianello contro Wilma Goich si sfoga sulle pagine di Chi

Per mettere fine una volta per tutte alle bugie che, secondo Vianello, l'ex moglie riferisce su di lui, il cantante ha deciso di affidarsi alle pagine del settimanale Chi diretto da conduttore Alfonso Signorini. Vianello afferma che Wilma Goich avrebbe mentito a proposito dei tradimenti che hanno portato alla fine del loro rapporto: la vippona, infatti, negherebbe di aver tradito il cantante con un altro uomo e di averlo lasciato per questo spasimante.

In un'intervista a Chi, Vianello ha riferito:

"Ci sono state delle scappatelle, questo è vero. Wilma dice che l'ho sempre tradita, invece, è capitato poche volte: con lei stavo bene. Mi ha beccato, qualcuno ha fatto la spia. Ma tutto quello che riguarda Wilma e la nostra separazione è storia. Se ho confessato questi tradimenti? Alcuni sì, quando mi ha beccato. Ma anche lei mi ha tradito, me l'ha detto e mi è preso un colpo: ho finto di saperlo già, ma in realtà soffrivo. Non sono bugie, perché lei è andata via con lui, non voglio nemmeno sapere chi fosse, non ho mai chiesto per non soffrire. Wilma dice che in tutti questi anni non mi ha mai tradita? Può dire quello che vuole, la verità è quella che racconto io."

In passato Vianello si era dichiarato contento che l'ex moglie avesse ritrovato l'ardore giovanile grazie all'infatuazione per il bel vippone più giovane Daniele Dal Moro, tuttavia, da questo si è passati a rivangare il passato e a lanciarsi accuse reciproche, in una giostra continua e da cui non sembrano intenzionati a scendere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip