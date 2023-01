Grande Fratello Vip, Wilma Goich: "C’è chi gioca bene e c’è chi gioca sporco"

Gossip TV

Wilma Goich si confronta con Nicole Murgia sul comportamento di Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 16 gennaio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Wilma Goich si è confidata con Nicole Murgia e criticato duramente il comportamento assunto da Oriana Marzoli nei confronti di Daniele Dal Moro.

L'attacco di Wilma Goich

Il rapporto nato al Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua a stare al centro dell'attenzione sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà. A commentare la complicità tra i due concorrenti della settima edizione ci ha pensato Wilma Goich che, parlando con Nicole Murgia in veranda, non ha perso occasione di criticare l'influencer venezuelana:

Sono stati un pò insieme poi lui se ne è andato. C’è chi gioca bene e c’è chi gioca sporco. Se lei volesse veramente certe cose non farebbe quello che fa. Lei fa quello che vuole perché pensa di farlo ingelosire ma fa solo quello che a lui non piace. Daniele quando si infastidisce manda a quel paese. Fa un gioco che a lui non piace, Oriana così peggiora la situazione...

Wilma sembra non avere dubbi sulla situazione nata al Gf Vip tra i due gieffini: Daniele non si fida di Oriana e fa bene. Non solo. Stando alle parole della cantante, l'ex tronista di Uomini e Donne non sarebbe per niente interessato all'influencer venezuelana:

Daniele è sempre carino e gentile, ma quando si stranisce lì finisce..

Sarà davvero come dice Wilma? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 16 gennaio in prima serata su Canale 5. Non mancate!

