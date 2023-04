Gossip TV

Grande Fratello Vip, Wilma Goich ancora con il dente avvelenato: "Nikita? La più cattiva" e nuove critiche ad Antonella

Wilma Goich tra gli ex concorrenti del Gf Vip, è tornata a parlare dei suoi compagni d'avventura dispensando, ancora una volta, parole al veleno per le sue ex inquiline. La Goich anche dentro la Casa non ha mai mostrato particolare solidarietà femminile parlando male persino dell'unica Vippona per cui manifestava una certo legame, ovvero Patrizia Rossetti.

Gf Vip, ancora veleno da parte di Wilma Goich

La cantante ligure, dovrebbe forse dimenticare in fretta la sua avventura televisiva nel reality in cui non si è certo contraddistinta per simpatia, tuttavia, dopo l'intervista a Non succederà più in cui ha sparato a zero contro Antonella Fiordelisi (colpevole della squalifica di Donnamaria così come, secondo la Goich lo è stata Oriana per la squalifica a Daniele Dal Moro) è tornata a tuonare questa volta contro Nikita Pelizon, "la più cattiva del Gf Vip" e naturalmente ancora contro la Fiordelisi

"Secondo me è finta, cioè è costruita dalla punta dei capelli a quella dei piedi - ha dichiarato Wilma al settimanale Nuovo - Credo che non esista nella casa persona più cattiva di lei. Ha vissuto appiccicata ad Antonella, quando si sono odiate per mesi, ma chi ci crede? Antonella è infantile e non riesce a capire l’astuzia di Nikita. Edoardo è uscito per colpa sua"

A Radio Radio, la Goich ha di recente dichiarato:

"L’uscita di Antonella mi ha fatto piacere perché non la reggevo proprio. Dietro ci sono delle cose. Tutto è stato gestito dai genitori, anche gli aerei. Tra Edoardo e Antonella c’era un sentimento malato, una gelosia da parte di tutti e due. Lui era geloso che si potesse avvicinare ad Antonino, che lui odiava a morte perché pensava ci fosse qualcosa e invece era tutto costruito a tavolino per farlo ingelosire. Fuori gli auguro di stabilire un equilibrio. Antonella è una molto infantile, immatura. È stata molto viziata dai suoi genitori e, come tutti i bambini viziati, vuole tutto"

